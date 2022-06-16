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وكالة: كوريا الشمالية تعلن تفشي وباء جديد في البلاد
وكالة: كوريا الشمالية تعلن تفشي وباء جديد في البلاد
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن "تفشي وباء معوي غير محدد"، مؤكدة وقوع حالة إصابة بمرض معد آخر في المنطقة الجنوبية الغربية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:30+0000
2022-06-16T08:30+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم الإبلاغ عن وقوع حالة إصابة بمرض معد معوي حاد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوي الحاد بأسرع ما يمكن.وشدد كيم على "ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية".ويأتي تفشي هذا الوباء في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لتفشي مرض فيروس كورونا، معلنة حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.وأعلنت بيونغ يونغ تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض "الحمى"، اليوم الخميس، واقتراب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل/ نيسان من 4.56 مليون، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي المرض 73.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/عدد-المصابين-بـالحمى-المجهولة-في-كوريا-الشمالية-يتجاوز-35-مليون-حالة--1062873575.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

وكالة: كوريا الشمالية تعلن تفشي وباء جديد في البلاد

08:30 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن "تفشي وباء معوي غير محدد"، مؤكدة وقوع حالة إصابة بمرض معد آخر في المنطقة الجنوبية الغربية.
وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم الإبلاغ عن وقوع حالة إصابة بمرض معد معوي حاد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
عدد المصابين بـ"الحمى المجهولة" في كوريا الشمالية يتجاوز 3.5 مليون حالة
30 مايو, 04:05 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوي الحاد بأسرع ما يمكن.
وشدد كيم على "ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية".
ويأتي تفشي هذا الوباء في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لتفشي مرض فيروس كورونا، معلنة حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.
وأعلنت بيونغ يونغ تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض "الحمى"، اليوم الخميس، واقتراب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل/ نيسان من 4.56 مليون، فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي المرض 73.
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