عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وكالة-وصول-قادة-إيطاليا-وفرنسا-وألمانيا-إلى-العاصمة-كييف-1063679783.html
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T05:29+0000
2022-06-16T05:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg
وذكرت قناة "RaiNews24" الإخبارية الإيطالية أن "الزعماء الأوروبيين موجودون بالفعل على أراضي أوكرانيا".وبحسب المصادر، وصل قادة الدول إلى العاصمة الأوكرانية صباح الخميس على متن قطار، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافة رسمية حول هذه الرحلة لأسباب أمنية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية عن زيارة محتملة قد يقوم بها زعماء دول أوروبية إلى العاصمة كييف في الأيام المقبلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104402/43/1044024334_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_6881450f313ac05876595b57de794edd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف

05:29 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 05:31 GMT 16.06.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أوكرانيا.
وذكرت قناة "RaiNews24" الإخبارية الإيطالية أن "الزعماء الأوروبيين موجودون بالفعل على أراضي أوكرانيا".
وبحسب المصادر، وصل قادة الدول إلى العاصمة الأوكرانية صباح الخميس على متن قطار، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافة رسمية حول هذه الرحلة لأسباب أمنية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية عن زيارة محتملة قد يقوم بها زعماء دول أوروبية إلى العاصمة كييف في الأيام المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала