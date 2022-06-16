https://arabic.sputniknews.com/20220616/وكالة-وصول-قادة-إيطاليا-وفرنسا-وألمانيا-إلى-العاصمة-كييف-1063679783.html
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T05:29+0000
2022-06-16T05:29+0000
2022-06-16T05:31+0000
العالم
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وذكرت قناة "RaiNews24" الإخبارية الإيطالية أن "الزعماء الأوروبيين موجودون بالفعل على أراضي أوكرانيا".وبحسب المصادر، وصل قادة الدول إلى العاصمة الأوكرانية صباح الخميس على متن قطار، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافة رسمية حول هذه الرحلة لأسباب أمنية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية عن زيارة محتملة قد يقوم بها زعماء دول أوروبية إلى العاصمة كييف في الأيام المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: وصول قادة إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى العاصمة كييف
05:29 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 05:31 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بوصول كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى أوكرانيا.
وذكرت قناة "RaiNews24" الإخبارية الإيطالية
أن "الزعماء الأوروبيين موجودون بالفعل على أراضي أوكرانيا".
وبحسب المصادر، وصل قادة الدول إلى العاصمة الأوكرانية صباح الخميس على متن قطار، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافة رسمية حول هذه الرحلة لأسباب أمنية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية عن زيارة محتملة قد يقوم بها زعماء دول أوروبية إلى العاصمة كييف في الأيام المقبلة.