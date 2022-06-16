https://arabic.sputniknews.com/20220616/وكلات-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بنسبة-24-يتسبب-بـضربة-قوية-للصناعات-1063722917.html
وكلات: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 24% يتسبب بـ"ضربة قوية" للصناعات
وكلات: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 24% يتسبب بـ"ضربة قوية" للصناعات
أفادت تقارير غربية بحدوث ارتفاع كبير بأسعار الطاقة في أوروبا، اليوم الخميس، وصلت نسبته إلى حوالي 24% بعد الإجراءات الروسية المتمثلة بتخفيض كميات الغاز الموردة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:30+0000
2022-06-16T14:30+0000
2022-06-16T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
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وارتفعت أسعار العقود الآجلة المعيارية إلى حوالي 24%، إضافة إلى ارتفاع وصل إلى 46% خلال هذا الأسبوع.وبحسب التقرير المنشور في وكالة "بلومبرغ" فقد انتشرت أنباء انخفاض واردات الغاز في كل أوروبا، حيث نقلت عن شركات من بينها "Eni SpA" و"Engie SA" و"Uniper SE" إنها تحصل على كمية أقل من الغاز.ونوه التقرير إلى أن أوروبا تخشى منذ أشهر من نتائج خفض روسيا للإمدادات ردا على العقوبات التي أعلنت عنها أوروبا.وكان مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، قد أكد في وقت سابق، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الارتفاع السريع لأسعار الغاز في سوق الطاقة الأوروبية، جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".وأضاف: "تشغيل خط أنابيب الغاز في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا. في الوقت نفسه لقد أصبح [المشروع] رهينة الخلط بمؤامرات سياسية أخرى".وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
وكلات: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 24% يتسبب بـ"ضربة قوية" للصناعات
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أفادت تقارير غربية بحدوث ارتفاع كبير بأسعار الطاقة في أوروبا، اليوم الخميس، وصلت نسبته إلى حوالي 24% بعد الإجراءات الروسية المتمثلة بتخفيض كميات الغاز الموردة إلى أوروبا، بحسب المصادر.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة المعيارية إلى حوالي 24%، إضافة إلى ارتفاع وصل إلى 46% خلال هذا الأسبوع.
وبحسب التقرير المنشور في وكالة "بلومبرغ" فقد انتشرت أنباء انخفاض واردات الغاز في كل أوروبا، حيث نقلت عن شركات من بينها "Eni SpA" و"Engie SA" و"Uniper SE" إنها تحصل على كمية أقل من الغاز.
ونوه التقرير إلى أن أوروبا تخشى منذ أشهر من نتائج خفض روسيا للإمدادات ردا على العقوبات التي أعلنت عنها أوروبا.
وأشارت الوكالة إلى أن التخفيض الأخير قد يتسبب "بضرب صناعات رئيسية من الصناعات الكيماوية إلى مصانع الصلب، وهي ضربة قوية للمنطقة التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم ومعدل نمو ضئيل"، مؤكدة أن "تقنين الغاز أصبح احتمالا حقيقيا".
وكان مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، قد أكد في وقت سابق، أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".
وقال بيريشيفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الارتفاع السريع لأسعار الغاز في سوق
الطاقة الأوروبية، جاء نتيجة التخلي عن مشروع "التيار الشمالي 2".
وأضاف: "تشغيل خط أنابيب الغاز في موعده كان سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا. في الوقت نفسه لقد أصبح [المشروع] رهينة الخلط بمؤامرات سياسية أخرى".
وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن أسف بلاده لما حل بالمشروع نتيجة الخلط بين المسائل السياسية والاقتصادية.