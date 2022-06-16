https://arabic.sputniknews.com/20220616/يتميز-بمستجدات-تصميمية-تفوقية-مسدس-روسي-جديد-يدخل-الخدمة-العسكرية-1063681737.html
يتميز بمستجدات تصميمية تفوقية.. مسدس روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
يتميز بمستجدات تصميمية تفوقية.. مسدس روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
أعطت الجهات المختصة الضوء الأخضر لدخول مسدس جديد يُدعى "أوداف" الخدمة العسكرية في روسيا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:03+0000
2022-06-16T07:03+0000
2022-06-16T07:03+0000
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063681588_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_bb8613fb809492eaba3fe5779cdf20dd.jpg
وقال مصدر في قطاع الإنتاج الحربي لـ"سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الروسية يجب أن تقتني أكثر من 3000 مسدس من طراز "أوداف" في العام الحالي والعامين المقبلين.وهناك نوعان من مسدس "أوداف" وهو ذاتي التعمير عيار 9 ملم: "6بي72" و"6بي72-1".وكانت القوات الروسية قد جرّبت المسدس الجديد في عام 2019 حين أثبت قدرته على إطلاق النار في مختلف الظروف عند درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و70 فوق الصفر.وثمة مستجدات تصميمية تمنحه تفوقًا تقنيًا على المسدسات الأجنبية المماثلة CZ ،Glock ،Walther ،Colt.ويتيح تصميم مخزنه معرفة كم تبقى من الرصاصات. ويتسع مخزن "أوداف" لـ18 رصاصة. ويمكنه أن يستخدم جميع أنواع الذخائر من عيار 9х21 ملم.وأشار المصدر إلى أن دخول مسدس "أوداف" الخدمة العسكرية في روسيا يمهد الطريق لإدخاله إلى الأسواق الخارجية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063681588_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_15810fe39befee78f4e5f036390e9a5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
يتميز بمستجدات تصميمية تفوقية.. مسدس روسي جديد يدخل الخدمة العسكرية
تابعنا عبر
أعطت الجهات المختصة الضوء الأخضر لدخول مسدس جديد يُدعى "أوداف" الخدمة العسكرية في روسيا.
وقال
مصدر في قطاع الإنتاج الحربي لـ"سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الروسية يجب أن تقتني أكثر من 3000 مسدس من طراز "أوداف" في العام الحالي والعامين المقبلين.
وهناك نوعان من مسدس "أوداف" وهو ذاتي التعمير عيار 9 ملم: "6بي72" و"6بي72-1".
وكانت القوات الروسية قد جرّبت المسدس الجديد في عام 2019 حين أثبت قدرته على إطلاق النار في مختلف الظروف عند درجات حرارة تتراوح بين 50 درجة مئوية تحت الصفر و70 فوق الصفر.
وثمة مستجدات تصميمية تمنحه تفوقًا تقنيًا على المسدسات الأجنبية المماثلة CZ ،Glock ،Walther ،Colt.
ويتيح تصميم مخزنه معرفة كم تبقى من الرصاصات. ويتسع مخزن "أوداف" لـ18 رصاصة. ويمكنه أن يستخدم جميع أنواع الذخائر من عيار 9х21 ملم.
وأشار المصدر إلى أن دخول مسدس "أوداف" الخدمة العسكرية في روسيا يمهد الطريق لإدخاله إلى الأسواق الخارجية.