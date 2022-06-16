https://arabic.sputniknews.com/20220616/-الجزائر-توقع-اتفاقيات-شراكة-مع-الولايات-المتحدة-1063733729.html

الجزائر توقع اتفاقيات شراكة مع الولايات المتحدة

الجزائر توقع اتفاقيات شراكة مع الولايات المتحدة

أعلنت الجزائر إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع الجانب الأمريكي، أمس الأربعاء، في عدة مجالات أهمها الزراعة والاستصلاح والصناعة والسكك الحديدية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T16:26+0000

2022-06-16T16:26+0000

2022-06-16T16:27+0000

العالم العربي

الجزائر

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وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، على هامش فعاليات الدورة الـ 53 لمعرض الجزائر الدولي، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيت مور أوبين، إن هذه الشراكة "تعطي أهمية قصوى للاستثمارات التي تحقق الأمن الغذائي".وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم التوقيع أيضا على شراكة بين مجمع "سواكري" الجزائري وشبكة الخدمات الصحية العالمية "جي.أيش.أس.أن" الأمريكية، لإنجاز مشروع صحي في مفتاح (البليدة) يتكون من مستشفى ومدرسة شبه طبية، حيث سيوفر هذا المشروع على الجزائر، تكاليف التحويلات الطبية إلى الخارج.وقال رزيق: "إن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف في هذه النسخة من المعرض، لدليل قوي على استعداد البلدين للعمل سويا لتعزير الشراكة الثنائية وتطوير التعاون في مجالات عديدة وفق مبدأ رابح-رابح".بدورها أكدت أوبين اطلاع بلدها "التام" بالأولويات المحددة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث أشارت إلى أنه "تم العمل خلال المعرض على استقطاب الشركات الناشطة في المجال الفلاحي والعتاد الفلاحي والحبوب".وأضافت أن "العلاقات الثنائية التي تربطنا (الجزائر وأمريكا) جد قوية ونريد أن نعززها في المجال الاقتصادي وفي مجال ترقية تعليم اللغة الانجليزية بالجزائر".و أفادت السفيرة بأن بلدها سيساهم في تحقيق رؤية رئيس الجمهورية لسنة 2022 كسنة اقتصادية من خلال جملة من الاتفاقيات والإعلانات.كما دعت أوبين الشركات الجزائرية إلى زيارة الجناح الأمريكي المتضمن قرابة 40 شركة أمريكية في مجالات المنتجات الاستهلاكية والطيران والدفاع والطاقة الكهربائية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتطورة والمحروقات.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الصناعة-الجزائري-لـسبوتنيك-نسعى-لجذب-رجال-الأعمال-الروس-وتسويق-منتجاتنا-1063709064.html

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