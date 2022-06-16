https://arabic.sputniknews.com/20220616/-زاخاروفا-واشنطن-يمكنها-أن-تساهم-في-فتح-الموانئ-الأوكرانية-لكنها-لا-تفعل-ذلك-لسبب-ما-1063692018.html

زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما

زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T09:08+0000

2022-06-16T09:08+0000

2022-06-16T09:08+0000

العالم

روسيا

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "منع المنتجات التي كان من المفترض أن تغادر موانئ البحر الأسود بسبب الإجراءات ذات الصلة لنظام كييف لإزالة الألغام في المياه: من وراء ذلك؟ واشنطن. من يتحكم في نظام كييف يمينًا ويسارًا؟ البيت الأبيض وكل هذه الإدارة، التي يمكن أن تتخذ إجراءات لإلغاء حظر الألغام أو إزالتها أو ضمان مرور السفن بالطعام".وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."

https://arabic.sputniknews.com/20220615/جمعية-الحبوب-الأوكرانية-تطالب-بـ-ممر-أخضر-لنقل-الحبوب-عبر-مولدوفا-1063660259.html

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العالم, روسيا, ماريا زاخاروفا