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سوسان: معاناة السوريين وقضية أزمة الغذاء غير مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-زاخاروفا-واشنطن-يمكنها-أن-تساهم-في-فتح-الموانئ-الأوكرانية-لكنها-لا-تفعل-ذلك-لسبب-ما-1063692018.html
زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما
زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:08+0000
2022-06-16T09:08+0000
العالم
روسيا
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "منع المنتجات التي كان من المفترض أن تغادر موانئ البحر الأسود بسبب الإجراءات ذات الصلة لنظام كييف لإزالة الألغام في المياه: من وراء ذلك؟ واشنطن. من يتحكم في نظام كييف يمينًا ويسارًا؟ البيت الأبيض وكل هذه الإدارة، التي يمكن أن تتخذ إجراءات لإلغاء حظر الألغام أو إزالتها أو ضمان مرور السفن بالطعام".وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."
https://arabic.sputniknews.com/20220615/جمعية-الحبوب-الأوكرانية-تطالب-بـ-ممر-أخضر-لنقل-الحبوب-عبر-مولدوفا-1063660259.html
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العالم, روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما

09:08 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن واشنطن يمكنها أن تساهم في فتح الموانئ الأوكرانية لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "منع المنتجات التي كان من المفترض أن تغادر موانئ البحر الأسود بسبب الإجراءات ذات الصلة لنظام كييف لإزالة الألغام في المياه: من وراء ذلك؟ واشنطن. من يتحكم في نظام كييف يمينًا ويسارًا؟ البيت الأبيض وكل هذه الإدارة، التي يمكن أن تتخذ إجراءات لإلغاء حظر الألغام أو إزالتها أو ضمان مرور السفن بالطعام".
حقول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
جمعية الحبوب الأوكرانية تطالب بـ "ممر أخضر" لنقل الحبوب عبر مولدوفا
أمس, 15:20 GMT
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
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