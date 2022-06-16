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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/1000-قتيل-وجريح-خسائر-الجيش-الأوكراني-في-دونباس-في-اليوم-1063679419.html
"1000 قتيل وجريح" خسائر الجيش الأوكراني في دونباس في اليوم
"1000 قتيل وجريح" خسائر الجيش الأوكراني في دونباس في اليوم
صرح رئيس الوفد الأوكراني إلى مفاوضات السلام مع روسيا أن خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح تبلغ حوالي 1000 قتيل وجريح في اليوم. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T04:56+0000
2022-06-16T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ويسقط هؤلاء في مواجهات مع محرري منطقة دونباس بينما يبلغ متوسط خسائر الجيش الأوكراني في جميع جبهات القتال 200 إلى 500 فرد في اليوم. وصرح دافيد أراخاميا بذلك لأحد المواقع الإخبارية الأمريكية أثناء قيامه بزيارة إلى واشنطن.وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 1 يونيو/حزيران عن سقوط 60 إلى 100 قتيل ونحو 500 جريح في صفوف الجيش الأوكراني يوميًا بينما صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في 9 يونيو أن عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني يصل إلى 100 قتيل في اليوم في حين قدّر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك خسائر القوات الأوكرانية بـ100 إلى 200 شخص في اليوم.وبحسب رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي (الولايات المتحدة تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها) فإن الجيش الأوكراني يفقد حوالي 100 من عناصره قتلى و100 إلى 300 من عناصره جرحى يوميا.وقد ناشدت وزارة الدفاع الروسية التي تواصل قواتها عمليتها الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام كييف، ناشدت العسكريين الأوكرانيين مرارا إلقاء السلاح وإعلان الاستسلام لتفادي وقوع المزيد من الخسائر.
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أخبار أوكرانيا

"1000 قتيل وجريح" خسائر الجيش الأوكراني في دونباس في اليوم

04:56 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورسقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية
سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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صرح رئيس الوفد الأوكراني إلى مفاوضات السلام مع روسيا أن خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح تبلغ حوالي 1000 قتيل وجريح في اليوم.
ويسقط هؤلاء في مواجهات مع محرري منطقة دونباس بينما يبلغ متوسط خسائر الجيش الأوكراني في جميع جبهات القتال 200 إلى 500 فرد في اليوم. وصرح دافيد أراخاميا بذلك لأحد المواقع الإخبارية الأمريكية أثناء قيامه بزيارة إلى واشنطن.
وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 1 يونيو/حزيران عن سقوط 60 إلى 100 قتيل ونحو 500 جريح في صفوف الجيش الأوكراني يوميًا بينما صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في 9 يونيو أن عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني يصل إلى 100 قتيل في اليوم في حين قدّر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك خسائر القوات الأوكرانية بـ100 إلى 200 شخص في اليوم.
وبحسب رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي (الولايات المتحدة تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها) فإن الجيش الأوكراني يفقد حوالي 100 من عناصره قتلى و100 إلى 300 من عناصره جرحى يوميا.
وقد ناشدت وزارة الدفاع الروسية التي تواصل قواتها عمليتها الهادفة إلى حماية الناس في أوكرانيا من اعتداءات من قبل قوات نظام كييف، ناشدت العسكريين الأوكرانيين مرارا إلقاء السلاح وإعلان الاستسلام لتفادي وقوع المزيد من الخسائر.
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