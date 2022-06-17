https://arabic.sputniknews.com/20220617/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-جثامين-القتلى-الثلاثة-في-جنين-1063771700.html
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين القتلى الثلاثة في جنين
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين القتلى الثلاثة في جنين
شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة قتلى اغتيلوا، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:59+0000
2022-06-17T12:59+0000
2022-06-17T12:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وأقيمت مراسم تشييع عسكرية بمشاركة عشرات المسلحين الذين عبروا عن غضبهم ونواياهم بالثأر والانتقام رداً على الاغتيال.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منازلهم قبل أن يدفنوا في مقبرة المدينة، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين الثلاثة ووصفت ما جرى بالجريمة البشعة.وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع، حيث إن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي".وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الفلسطينيين قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة، محذرة من أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي، قد اغتالت فجر اليوم، كل من براء لحلوح ويوسف صلاح وليث أبو سرور، بعيد إطلاق النار على مركبتهم ثم تصفيتهم خلال اقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين القتلى الثلاثة في جنين
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شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة قتلى اغتيلوا، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وأقيمت مراسم تشييع عسكرية بمشاركة عشرات المسلحين الذين عبروا عن غضبهم ونواياهم بالثأر والانتقام رداً على الاغتيال.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منازلهم قبل أن يدفنوا في مقبرة المدينة، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية
مقتل الفلسطينيين الثلاثة ووصفت ما جرى بالجريمة البشعة.
وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع، حيث إن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي".
وأضافت الرئاسة: "أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم هي الرد الإسرائيلي على المطلب الأمريكي بوقف التصعيد".
وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الفلسطينيين قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة، محذرة من أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي، قد اغتالت فجر اليوم، كل من براء لحلوح ويوسف صلاح وليث أبو سرور، بعيد إطلاق النار على مركبتهم ثم تصفيتهم خلال اقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين.