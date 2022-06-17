https://arabic.sputniknews.com/20220617/أردوغان-قبل-زيارة-ابن-سلمان-ستتاح-لنا-الفرصة-لتطوير-سبل-العلاقات-مع-السعودية-إلى-مستويات-أعلى-بكثير-1063777795.html

أردوغان قبل زيارة ابن سلمان: ستتاح لنا الفرصة لتطوير سبل العلاقات مع السعودية إلى مستويات أعلى بكثير

أردوغان قبل زيارة ابن سلمان: ستتاح لنا الفرصة لتطوير سبل العلاقات مع السعودية إلى مستويات أعلى بكثير

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببعض التفاصيل الخاصة بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان، إلى أنقرة الأسبوع المقبل. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T14:13+0000

2022-06-17T14:13+0000

2022-06-17T14:13+0000

أخبار تركيا اليوم

السعودية

رجب طيب أردوغان

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم

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وشدد أردوغان في تصريحات للصحفيين، بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بمنطقة أوسكودار في إسطنبول: "إن شاء الله ستتاح لنا الفرصة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التركية السعودية إلى مستويات أعلى بكثير الفترة المقبلة"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وأضاف أردوغان أنه سيستقبل ولي العهد السعودي يوم الأربعاء المقبل في المجمع الرئاسي بأنقرة، وسيعقدان اجتماعا ثنائيا، وآخر بين وفدي بلديهما.ولفت الرئيس التركي إلى أن الوفود وصلت بالفعل إلى تركيا، وتابع: "سيأتي ولي العهد نفسه يوم الأربعاء، هذه زيارة رسمية ونحن سنقوم باستقبال رسمي".وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركيا في 25 مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده العاهل السعودي، الملك سلمان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن.وأجرى الرئيس التركي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/أردوغان-من-السعودية-نؤكد-أننا-ضد-جميع-أنواع-الإرهاب-1061740424.html

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أخبار تركيا اليوم, السعودية, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم