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https://arabic.sputniknews.com/20220617/أردوغان-يعلن-استقبال-محمد-بن-سلمان-رسميا-الأربعاء-المقبل-في-تركيا-1063766181.html
أردوغان يعلن استقبال محمد بن سلمان رسميا الأربعاء المقبل في تركيا
أردوغان يعلن استقبال محمد بن سلمان رسميا الأربعاء المقبل في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:25+0000
2022-06-17T11:39+0000
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رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان للصحفيين اليوم (الجمعة) إن "الأمير محمد سوف تقام له مراسم استقبال رسمية"، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.وأجرى الرئيس التركي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
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العالم, العالم العربي, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم

أردوغان يعلن استقبال محمد بن سلمان رسميا الأربعاء المقبل في تركيا

11:25 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 17.06.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل.
وقال أردوغان للصحفيين اليوم (الجمعة) إن "الأمير محمد سوف تقام له مراسم استقبال رسمية"، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.
وأجرى الرئيس التركي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.
وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
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