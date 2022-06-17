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أردوغان يكشف عن منع تركيا لانبعاث 100 مليون طن من الغازات
أردوغان يكشف عن منع تركيا لانبعاث 100 مليون طن من الغازات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "منعت انبعاث 100 مليون طن من الغازات الدفيئة سنويًا، وذلك بفضل التحسينات التي نفذتها في مجال الطاقة". 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T17:16+0000
2022-06-17T17:16+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وجاء ذلك خلال اتصال مرئي بمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، اليوم الجمعة، أعرب فيها عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظيمه المنتدى ودعوته إليه، حسبما ذكرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".واعتبر أردوغان أن "تغير المناخ والمشاكل البيئية تعد مسألة مشتركة للبشرية جمعاء، مشددًا على ضرورة أن يكون التعامل لمواجهة هذه المشاكل نتاج تضامن عالمي".وكشف أن "تركيا تعتبر مكافحة تغير المناخ ومشاكل البيئة إحدى أولوياتها"، مضيفًا: "وفي هذا الإطار، وافقنا على اتفاقية باريس للمناخ وأعلنا الهدف المتمثل بالوصول إلى صفر انبعاثات لعام 2053 وثورة التنمية الخضراء".وتابع أردوغان أن "تركيا تعد إحدى دول العالم الرائدة في مكافحة التصحر والتعرية، مشيرًا أنها التزمت بمهامها التي تقع على عاتقها فيما يخص تخفيف الانبعاثات الناتجة عن النقل وإدارة السماد الطبيعي".وذكر الرئيس في كلمته أن "الأنشطة والحملات والإجراءات التي اتخذتها تركيا وتخطط لاتخاذها فيما يخص حماية البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغير المناخي".وأردف أردوغان: "وبفضل التحسينات التي قمنا بها في مجال الطاقة، تم منع انبعاثات 100 مليون طن إضافية من الغازات الدفيئة سنويًا".وأردف أردوغان: "الحرب الأوكرانية أظهرت مرة أخرى أهمية أمن الطاقة"، مشيرا إلى أن "كفاءة الطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة تعد أجزاء لا تتجزأ من أمن الطاقة".وأكد أردوغان أن تركيا "مستعدة للتعاون والتضامن مع جميع الشركاء في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/أردوغان-يعلن-استقبال-محمد-بن-سلمان-رسميا-الأربعاء-المقبل-في-تركيا-1063766181.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يكشف عن منع تركيا لانبعاث 100 مليون طن من الغازات

17:16 GMT 17.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده "منعت انبعاث 100 مليون طن من الغازات الدفيئة سنويًا، وذلك بفضل التحسينات التي نفذتها في مجال الطاقة".
وجاء ذلك خلال اتصال مرئي بمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، اليوم الجمعة، أعرب فيها عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظيمه المنتدى ودعوته إليه، حسبما ذكرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
واعتبر أردوغان أن "تغير المناخ والمشاكل البيئية تعد مسألة مشتركة للبشرية جمعاء، مشددًا على ضرورة أن يكون التعامل لمواجهة هذه المشاكل نتاج تضامن عالمي".
وكشف أن "تركيا تعتبر مكافحة تغير المناخ ومشاكل البيئة إحدى أولوياتها"، مضيفًا: "وفي هذا الإطار، وافقنا على اتفاقية باريس للمناخ وأعلنا الهدف المتمثل بالوصول إلى صفر انبعاثات لعام 2053 وثورة التنمية الخضراء".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
أردوغان يعلن استقبال محمد بن سلمان رسميا الأربعاء المقبل في تركيا
11:25 GMT
وتابع أردوغان أن "تركيا تعد إحدى دول العالم الرائدة في مكافحة التصحر والتعرية، مشيرًا أنها التزمت بمهامها التي تقع على عاتقها فيما يخص تخفيف الانبعاثات الناتجة عن النقل وإدارة السماد الطبيعي".
وذكر الرئيس في كلمته أن "الأنشطة والحملات والإجراءات التي اتخذتها تركيا وتخطط لاتخاذها فيما يخص حماية البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغير المناخي".
"تحتل تركيا المرتبة الثانية عشر في العالم والخامس في أوروبا من حيث قدرتها المركبة المتجددة، وتحتل المرتبة الأولى في أوروبا في الطاقة الحرارية الأرضية والثانية في أوروبا في الطاقة المركبة لمحطة الطاقة الكهرومائية".
وأردف أردوغان: "وبفضل التحسينات التي قمنا بها في مجال الطاقة، تم منع انبعاثات 100 مليون طن إضافية من الغازات الدفيئة سنويًا".
وأردف أردوغان: "الحرب الأوكرانية أظهرت مرة أخرى أهمية أمن الطاقة"، مشيرا إلى أن "كفاءة الطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة تعد أجزاء لا تتجزأ من أمن الطاقة".
وأكد أردوغان أن تركيا "مستعدة للتعاون والتضامن مع جميع الشركاء في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ".
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