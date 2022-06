أسوأ مشروب للكبد... ليس الكحول

وجد الباحثون أن النساء بعد انقطاع الطمث كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بشكل عام، وأنهن إذا شربن مشروبا سكريا واحدا على الأقل يوميا فإنهن معرضات لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 78%، بحسب موقع " Eat This, Not That ".