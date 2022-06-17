https://arabic.sputniknews.com/20220617/أعراض-ضربة-الشمس-علامات-تشير-إلى-أنك-تعاني-من-الإنهاك-الحراري-1063785920.html

أعراض ضربة الشمس... علامات تشير إلى أنك تعاني من الإنهاك الحراري

أعراض ضربة الشمس... علامات تشير إلى أنك تعاني من الإنهاك الحراري

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط في الأيام الحارة ويمكن أن تكون خطيرة للغاية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T15:57+0000

2022-06-17T15:57+0000

2022-06-17T15:57+0000

الصحة

منوعات

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يمكن أن تمنع معرفة العلامات الرئيسية لضربة الشمس الحالة من أن تصبح حالة طارئة، وفق موقع "إكسبريس" البريطاني.تشكل درجات الحرارة المرتفعة خطرا على الجميع وفي المملكة المتحدة، هناك 2000 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سنويا وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).يتسبب الشعور بالحر الشديد في حدوث مشكلات بالجسم الذي يحاول تنظيم نفسه والحفاظ على برودته عن طريق التعرق ما يجعلك تشعر بالعطش الشديد.كما أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما معرضون بشكل خاص لخطر المعاناة من مشاكل مرتبطة بالحرارة ويجب عليهم التأكد من مراقبة أي أعراض محتملة لضربة الشمس.الأشخاص المصابون بحالات طويلة الأمد (مزمنة) مثل مرض السكري أو مرض باركنسون معرضون أيضا لخطر أكبر.ما هي أعراض ضربة الشمس؟تأتي ضربة الشمس بعد الإنهاك الحراري الناتج عن البقاء في الشمس لفترة طويلة جدا مع الافتقار إلى الترطيب.تشمل أعراض الإنهاك الحراري الصداع والدوخة والشعور بالغثيان وفقدان الشهية والتعرق المفرط وشحوب الجلد.قد يشعر الناس أيضًا بتشنجات في الذراعين والساقين والمعدة، وتكون درجة الحرارة مرتفعة جدا فوق 38 درجة، ويشعرون بالعطش.يمكن أن يؤثر الإنهاك الحراري على التنفس وقد يبدأ الشخص الذي يعاني من الأعراض في التنفس بسرعة فيما يتزايد نبضه بشل سريع.تتشابه الأعراض عند البالغين والأطفال، ولكن قد يصاب الأطفال أيضا بالنعاس.إذا أظهر شخص ما علامات الإنهاك الحراري، فيجب تبريده على الفور من خلال نقله إلى مكان بارد قبل جعله يستلقي مع رفع قدميه قليلا.شرب الكثير من السوائل مثل الماء أو مشروبات مكافحة الجفاف أمر ضروري لإمداد الجسم بالوقود للحفاظ على درجة حرارته منخفضة.يمكن أن يساعد رش جلد الشخص المصاب بماء بارد أو استخدام إسفنجة للقيام بذلك، كذلك فإن استخدام مروحة ووضع كمادات باردة حول الرقبة والإبطين سيخفف الأعراض.بعد تجربة هذه الأساليب، يجب أن يبدأ معظم الناس في الشعور بالتحسن بعد حوالي 30 دقيقة أو نحو ذلك.إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يعني ذلك أن المشكلة أكثر خطورة ويجب نقل المصاب بضربة الشمس إلى المستشفى.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/نصائح-لتجنب-الإصابة-بضربات-الشمس-والإجهاد-الحراري-1063456164.html

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