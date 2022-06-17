https://arabic.sputniknews.com/20220617/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باقتياد-سفينة-وقود-قسرا-إلى-قبالة-السواحل-السعودية-1063786668.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باقتياد سفينة وقود قسرا إلى قبالة السواحل السعودية

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باقتياد سفينة وقود قسرا إلى قبالة السواحل السعودية

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة مشتقات نفطية كانت متجهة إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، واقتيادها إلى قبالة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T16:19+0000

2022-06-17T16:19+0000

2022-06-17T16:19+0000

أنصار الله

قوات التحالف العربي

السعودية

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القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".وقال المتوكل: "تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] بالتزامن مع إفراجه عن سفينة البنزين (فوس إنرجي)، يقوم بخرق جديد للهدنة المعلن عنها ويحتجز سفينة البنزين (عهود) والتي تحمل كمية 30.929 طنا".وأضاف أن "تحالف العدوان يقتاد السفينة (عهود) قسراً إلى قبالة سواحل جيزان، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".يأتي ذلك بعد أيام من توجيه "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، اتهاماً مماثلاً للتحالف باحتجاز سفينة الوقود (فوس إنرجي) المحملة بـ 30.148 طناً من مادة البنزين أثناء إبحارها باتجاه ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة.وحينها اعتبر رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والمتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، أن استمرار التحالف "في عرقلة الرحلات المتفق عليها، واحتجاز السفن وتحليق طيران التجسس خطوات سلبية لا تساعد على مواصلة الجهود المبذولة ضمن التهدئة القائمة"، على حد قوله.وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تبدأ في الثاني من يونيو الجاري وتنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.وفي الثاني من أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-جديدة-1060959853.html

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أنصار الله, قوات التحالف العربي, السعودية