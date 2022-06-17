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https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلامية-عربية-توثق-لحظة-الاعتداء-عليها-فيديو-1063773368.html
إعلامية عربية توثق لحظة الاعتداء عليها... فيديو
إعلامية عربية توثق لحظة الاعتداء عليها... فيديو
وثقت إعلامية مصرية لحظة تعرضها للسب والضرب من طرف مدير إذاعة محلية بعد مشادات كلامية حدثت بينهما. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:23+0000
2022-06-17T13:23+0000
العالم العربي
إعلام
مصر
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة أماني صباح وهي تتعرض للضرب والإهانة من طرف مديرها، الذي قال إنه سيتكفل بـ"تربيتها"، في الوقت الذي كانت تلتقط فيه مقطع الفيديو الذي وثقت به الواقعة.وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحادثة وقعت بسبب انتقاد صباح لسياسات الهيئة الوطنية للإعلام ومطالبتها بحقوقها نتيجة تدني الأجور وتأخر مستحقات الموظفين المالية المتراكمة منذ سنوات.هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأعربت في بيان لها عن "رفضها القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أي كانت الأسباب والمسببات".وأصدر رئيس الهيئة تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق، والإجراء المتخذ في حق الشخص المعتدي.
مصر
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العالم العربي, إعلام, مصر

إعلامية عربية توثق لحظة الاعتداء عليها... فيديو

13:23 GMT 17.06.2022
© facebook/MDStopviolenceالعنف الجنسي
العنف الجنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© facebook/MDStopviolence
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وثقت إعلامية مصرية لحظة تعرضها للسب والضرب من طرف مدير إذاعة محلية بعد مشادات كلامية حدثت بينهما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمذيعة أماني صباح وهي تتعرض للضرب والإهانة من طرف مديرها، الذي قال إنه سيتكفل بـ"تربيتها"، في الوقت الذي كانت تلتقط فيه مقطع الفيديو الذي وثقت به الواقعة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحادثة وقعت بسبب انتقاد صباح لسياسات الهيئة الوطنية للإعلام ومطالبتها بحقوقها نتيجة تدني الأجور وتأخر مستحقات الموظفين المالية المتراكمة منذ سنوات.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأعربت في بيان لها عن "رفضها القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أي كانت الأسباب والمسببات".
وأصدر رئيس الهيئة تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق، والإجراء المتخذ في حق الشخص المعتدي.
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