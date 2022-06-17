https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-إسرائيل-تنسق-سرا-غاراتها-الجوية-على-سوريا-مع-الولايات-المتحدة-1063751110.html
إعلام: إسرائيل تنسق سرا غاراتها الجوية على سوريا مع الولايات المتحدة
إعلام: إسرائيل تنسق سرا غاراتها الجوية على سوريا مع الولايات المتحدة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن إسرائيل تنسق سرا غالبية غاراتها الجوية على سوريا مع الجيش الأمريكي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T03:39+0000
2022-06-17T03:39+0000
2022-06-17T03:39+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يهدف التنسيق إلى منع العمليات الإسرائيلية من الدخول في صراع مع الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).وتولي الولايات المتحدة اهتماما خاصا للضربات الإسرائيلية بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، وهي معقل للوجود الأمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية، بحسب الصحيفة.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وتدين دمشق مثل هذه الهجمات باعتبارها انتهاكات للسيادة الوطنية السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-الضربات-الإسرائيلية-على-سوريا-أمر-غير-جائز-1063614825.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
إعلام: إسرائيل تنسق سرا غاراتها الجوية على سوريا مع الولايات المتحدة
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن إسرائيل تنسق سرا غالبية غاراتها الجوية على سوريا مع الجيش الأمريكي.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يهدف التنسيق إلى منع العمليات الإسرائيلية من الدخول في صراع مع الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).
وتولي الولايات المتحدة اهتماما خاصا للضربات الإسرائيلية بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، وهي معقل للوجود الأمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية، بحسب الصحيفة.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتدين دمشق مثل هذه الهجمات باعتبارها انتهاكات للسيادة الوطنية السورية.