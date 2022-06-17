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https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-البحث-لا-يزال-مستمرا-عن-ضحايا-تحت-أنقاض-عقار-الوايلي-بالقاهرة-1063756661.html
إعلام: البحث لا يزال مستمرا عن ضحايا تحت أنقاض عقار الوايلي بالقاهرة
إعلام: البحث لا يزال مستمرا عن ضحايا تحت أنقاض عقار الوايلي بالقاهرة
قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات المختصة لا تزال تبحث عن ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار في حي الوايلي بمدينة القاهرة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:21+0000
2022-06-17T08:21+0000
القاهرة
أخبار مصر الآن
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ووفقا لموقع اليوم السابع المصري، فإن رجال الحماية المدنية مازالوا يقومون بالبحث عن عدد من الضحايا، فقدوا تحت أنقاض عقار الوايلي المنهار.وكانت السلطات المصرية قد أعنلت تلقيها بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، فجر اليوم الجمعة، مؤكدة أنها قامت بعد تلقيها البلاغ بقطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.وأكد أن محافظ القاهرة قرر "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بحارة حسين شاهين تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، لبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة".
https://arabic.sputniknews.com/20210328/بعد-انهيار-عقار-جسر-السويس-الحكومة-المصرية-تتخذ-قرارا-خاصا-بالمنطقة--1048496761.html
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القاهرة, أخبار مصر الآن

إعلام: البحث لا يزال مستمرا عن ضحايا تحت أنقاض عقار الوايلي بالقاهرة

08:21 GMT 17.06.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات المختصة لا تزال تبحث عن ضحايا تحت أنقاض العقار المنهار في حي الوايلي بمدينة القاهرة.
ووفقا لموقع اليوم السابع المصري، فإن رجال الحماية المدنية مازالوا يقومون بالبحث عن عدد من الضحايا، فقدوا تحت أنقاض عقار الوايلي المنهار.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2021
بعد انهيار عقار جسر السويس... الحكومة المصرية تتخذ قرارا خاصا بالمنطقة
28 مارس 2021, 19:40 GMT
وكانت السلطات المصرية قد أعنلت تلقيها بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، فجر اليوم الجمعة، مؤكدة أنها قامت بعد تلقيها البلاغ بقطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.

من جهته أكد نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي أن العقار المنهار، تم تصيفه على أنه "ذو طراز معماري، وصدر له قرار ترميم، لم ينفذه المالك".

وأكد أن محافظ القاهرة قرر "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بحارة حسين شاهين تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، لبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة".
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