https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-عبري-خلايا-إيرانية-تبحث-عن-إسرائيليين-في-إسطنبول-بأي-ثمن-1063790910.html

إعلام عبري: خلايا إيرانية تبحث عن إسرائيليين في إسطنبول بأي ثمن

إعلام عبري: خلايا إيرانية تبحث عن إسرائيليين في إسطنبول بأي ثمن

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن خلايا إيرانية تبحث الآن عن إسرائيلييين في مدينة إسطنبول بأي ثمن. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T17:46+0000

2022-06-17T17:46+0000

2022-06-17T17:46+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048197740_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_166e63abcdac26e1edff340afe3db95a.jpg

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن هؤلاء المسؤولين دون أن تسميهم قولهم، إن هناك تحذيرات ملموسة بشأن إلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع (تبدأ مساء الجمعة وتنتهي مساء السب عند اليهود)، لذا يتعين على الإسرائيليين المقيمين هناك توخي الحذر الشديد".وأضافت: "يحث المسؤولون الإسرائيليين المقيمين في إسطنبول على المغادرة، والذين لا يستطيعون القيام بذلك مطالبون بتقليص أنشطتهم إلى الحد الأدنى الممكن وتوخي اليقظة والريبة".من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر أمني قوله: "نحن في حدث مستمر في إسطنبول. لقد صدرت الأوامر بالهجوم، وتبحث فرق إيرانية عن إسرائيليين بأي ثمن".وأضاف: "لا يمكن إحباط كل شيء. أطلب من الإسرائيليين العودة إلى الوطن".بالإضافة إلى ذلك، يقول مسؤولون أمنيون في إسرائيل إنهم تمكنوا الأسبوع الماضي من إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.وبحسب "كان": "تتزايد اليقظة ضد الهجمات الإيرانية في إسطنبول انطلاقا من اعتقاد إسرائيل أن فشل الخلايا الإيرانية في تنفيذ هجمات في الأيام الأخيرة سيؤدي إلى مزيد من السلوك اليائس".وتشير التقديرات إلى أن هناك حاليا نحو 2000 إسرائيلي في إسطنبول، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.وأمس الخميس، أصدرت هيئة الأمن القومي في إسرائيل سلسلة من الإرشادات التفصيلية للقواعد الاحترازية للإسرائيليين الذين ما زالوا يقيمون في إسطنبول، بما في ذلك إخفاء أي رموز تشير إلى أنهم إسرائيليون، والامتناع عن الإعلان عن برنامج السفر، والتأكد من إغلاق أبواب الغرف في جميع أوقات الإقامة.وكانت القناة ذاتها، قد نشرت الأربعاء، أنه من المتوقع أن يظل تحذير السفر الصارم إلى تركيا ساري المفعول حتى القبض على الخلية الإيرانية، وأن قوات الأمن الإسرائيلية تعمل هناك بشكل مكثف لإحباط هجوم مستقبلي.وفي ذات اليوم، قال وزير الخارجية يائير لابيد، إن هناك تحذيرات شديدة للغاية، لكن لا يمكن نشر كل شيء حول هذا الموضوع، وأنه من واجب الدولة تحذير المواطنين بشأن هذه القضية.وأضاف لابيد في إفادة صحفية: "نحن ندرك أن هناك تداعيات على نشر تحذير من المستوى الرابع، ولم نتعامل معه باستخفاف".والاثنين الماضي، قررت إسرائيل، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/قناة-إسرائيلية-استمرار-تحذير-السفر-إلى-تركيا-حتى-اعتقال-الخلية-الإيرانية-1063673151.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم