https://arabic.sputniknews.com/20220617/إفريقيا-الوسطى-تدعو-روسيا-للاستثمار-في-مشروعات-البيتكوين--1063751795.html
إفريقيا الوسطى تدعو روسيا للاستثمار في مشروعات البيتكوين
إفريقيا الوسطى تدعو روسيا للاستثمار في مشروعات البيتكوين
قال رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعو روسيا للاستثمار في مشاريع بيتكوين. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T05:16+0000
2022-06-17T05:16+0000
2022-06-17T05:16+0000
روسيا
اقتصاد
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أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية للدفع والاستثمار والتداول.قال مولوا: "في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، هذه فرصة جيدة لروسيا للاستثمار. يمكن للمهتمين الاستثمار في مشاريع عملة بيتكوين في سوق جمهورية إفريقيا الوسطى، ولن تضع الجمهورية أي عقبات".وعن علاقات أفريقيا الوسطى وروسيا أكد مولوا: "تعرضنا لضغوط لخنقنا ماديا بسبب الملف الروسي ولكن لولا التعاون مع روسيا لظللنا نعاني غيابا تاما للأمن".وعن العلاقات مع فرنسا قال: "أفريقيا الوسطى منفتحة على فرنسا وليست في مواجهة معها وإذا تبنت باريس سلوكًا مغايرًا فسيكون علينا تنويع شراكاتنا".وتابع: "نتمنى ألا ينتهي المطاف بالأسلحة الغربية المستخدمة في أوكرانيا بدخول أفريقيا لقتل المزيد من أبناء شعوبها".وأضاف: "نحن بحاجة لجذب المستثمرين الروس وكل من يهتم ببلدنا وسنبحث مع روسيا التعاون في عدة مجالات مثل نقل التكنولوجيا والمواصلات".
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روسيا, اقتصاد
إفريقيا الوسطى تدعو روسيا للاستثمار في مشروعات البيتكوين
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قال رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعو روسيا للاستثمار في مشاريع بيتكوين.
أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية تعترف بعملة البيتكوين كعملة قانونية للدفع والاستثمار والتداول.
قال مولوا: "في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، هذه فرصة جيدة لروسيا للاستثمار. يمكن للمهتمين الاستثمار في مشاريع عملة بيتكوين في سوق جمهورية إفريقيا الوسطى، ولن تضع الجمهورية أي عقبات".
وعن علاقات أفريقيا الوسطى وروسيا أكد مولوا: "تعرضنا لضغوط لخنقنا ماديا بسبب الملف الروسي ولكن لولا التعاون مع روسيا لظللنا نعاني غيابا تاما للأمن".
وعن العلاقات مع فرنسا قال: "أفريقيا الوسطى منفتحة على فرنسا وليست في مواجهة معها وإذا تبنت باريس سلوكًا مغايرًا فسيكون علينا تنويع شراكاتنا".
وتابع: "نتمنى ألا ينتهي المطاف بالأسلحة الغربية المستخدمة في أوكرانيا بدخول أفريقيا لقتل المزيد من أبناء شعوبها".
وأضاف: "نحن بحاجة لجذب المستثمرين الروس وكل من يهتم ببلدنا وسنبحث مع روسيا التعاون في عدة مجالات مثل نقل التكنولوجيا والمواصلات".