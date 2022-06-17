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إنشاء "قبر" لمتصفح "إنترنت ‏إكسبلورر‎"‎‏ بعد توقف خدمته رسميا... صور
إنشاء "قبر" لمتصفح "إنترنت ‏إكسبلورر‎"‎‏ بعد توقف خدمته رسميا... صور
عبّر مهندس برمجيات من كوريا الجنوبية عن بالغ حزنه لتوقف خدمة متصفح الإنترنت "إنترنت ‏إكسبلورر" رسميا الأسبوع الماضي، وهو أول متصفح للشبكة العنكبوتية في... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:51+0000
2022-06-17T15:51+0000
مجتمع
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وأمضى، جونغ كي-يانغ، شهرا في تصميم "شاهد قبر" يحمل رمز "إنترنت إكسبلورر"، والذي كتب عليه: "لقد كان أداة جيدة لتنزيل المتصفحات الأخرى".وكلّف شاهد القبر يانغ أكثر من 300 دولار أمريكي، والذي أرساه في مقهى يديره شقيقه في مدينة جيونجو الجنوبية.واعتبر جونغ كي-يانغ التوقف عن استخدام متصفح "إنترنت إكسبلورر" بمثابة نهاية لربع قرن لعلاقة الحب والكراهية مع التكنولوجيا.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور قبر "إنترنت إكسبلورر" على نطاق واسع.وأعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إنهاء متصفح "إنترنت إكسبلورر" يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن ظل في الخدمة لخدمة 27 عاما، وذلك للتركيز على متصفحها الأسرع "إيدج".وكان متصفح "إنترنت إكسبلورر" أحد أكثر متصفحات الويب استخداما، وطرحته شركة "مايكروسوفت" في عام 1995 تزامنا مع نظام "ويندوز 95"، وبلغت ذروة استخدامه بين عامي 2002 و2003 حوالي 95%، إلا أنه في مايو/ أيار 201 تعرض عرشه للتهديد بعد إطلاق متصفح آخر هو "كروم" من شركة "غوغل".
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مجتمع, منوعات

إنشاء "قبر" لمتصفح "إنترنت ‏إكسبلورر‎"‎‏ بعد توقف خدمته رسميا... صور

15:51 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIANشعار متصفح "إنترنت إكسبلورر"
شعار متصفح إنترنت إكسبلورر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
شعار متصفح "إنترنت إكسبلورر"
© AFP 2022 / KEVORK DJANSEZIAN
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عبّر مهندس برمجيات من كوريا الجنوبية عن بالغ حزنه لتوقف خدمة متصفح الإنترنت "إنترنت ‏إكسبلورر" رسميا الأسبوع الماضي، وهو أول متصفح للشبكة العنكبوتية في العالم.‏
وأمضى، جونغ كي-يانغ، شهرا في تصميم "شاهد قبر" يحمل رمز "إنترنت إكسبلورر"، والذي كتب عليه: "لقد كان أداة جيدة لتنزيل المتصفحات الأخرى".
وكلّف شاهد القبر يانغ أكثر من 300 دولار أمريكي، والذي أرساه في مقهى يديره شقيقه في مدينة جيونجو الجنوبية.
واعتبر جونغ كي-يانغ التوقف عن استخدام متصفح "إنترنت إكسبلورر" بمثابة نهاية لربع قرن لعلاقة الحب والكراهية مع التكنولوجيا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور قبر "إنترنت إكسبلورر" على نطاق واسع.
وأعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إنهاء متصفح "إنترنت إكسبلورر" يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن ظل في الخدمة لخدمة 27 عاما، وذلك للتركيز على متصفحها الأسرع "إيدج".
وكان متصفح "إنترنت إكسبلورر" أحد أكثر متصفحات الويب استخداما، وطرحته شركة "مايكروسوفت" في عام 1995 تزامنا مع نظام "ويندوز 95"، وبلغت ذروة استخدامه بين عامي 2002 و2003 حوالي 95%، إلا أنه في مايو/ أيار 201 تعرض عرشه للتهديد بعد إطلاق متصفح آخر هو "كروم" من شركة "غوغل".
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