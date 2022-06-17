https://arabic.sputniknews.com/20220617/اتهام-تسلا-وإيلون-ماسك-بالتمييز-العنصري-والجنسي-داخل-الشركة-1063764538.html

اتهام "تسلا" وإيلون ماسك بالتمييز العنصري والجنسي داخل الشركة

اتهام "تسلا" وإيلون ماسك بالتمييز العنصري والجنسي داخل الشركة

حرك سولومون تشاو، مالك الأسهم في شركة تسلا، دعوى قضائية ضد رجل الأعمال إيلون ماسك، وشركة السيارات الكهربائية تسلا ومجلس إدارتها بتهمة تشجيع الممارسات التمييزية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:00+0000

2022-06-17T11:00+0000

2022-06-17T11:01+0000

مجتمع

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الدعوى القضائية ضد ماسك إن شركة تسلا خلقت ثقافة مكان عمل سامة ترتكز على سوء المعاملة والتمييز العنصري والجنسي ضد موظفيها.واتهمت الدعوى تسلا بخلق بيئة سامة للعمل داخل الشركة على مدار سنوات، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل المسؤولين الحكوميين.وتستشهد الدعوى القضائية في اتهاماتها بحالات متعددة من الإساءة اللفظية والتمييز العنصري والجنسي والتحرش ضد موظفي تسلا.من جانبه، يعتقد المدعي العام أن "ثقافة مكان العمل السامة" لشركة تسلا تسببت في "ضرر مالي" وضرر "لا يمكن إصلاحه" لسمعة الشركة على حساب مساهمي الشركة.وقالت وكالة بلومبرغ، أمس الخميس، إن ماسك وشركتيه "تسلا" و"سبيس إكس" قد رفعوا دعوى قضائية مشتركة مقابل 258 مليار دولار بسبب مزاعم بأنهم صمموا مخطط ابتزاز يتضمن استخدام العملة المشفرة "دوغكوين".كتب الفريق القانوني للملياردير إيلون ماسك رسالة إلى شركة "تويتر"، مهددا بإجهاض صفقة الاستحواذ - بقيمة 44 مليار دولار - على منصة التواصل الاجتماعي بعد فشلها في تلبية مطالبه للحصول على معلومات أكثر تفصيلا بشأن سياسات الشبكة.انتقد ماسك ادعاءات "تويتر" بأن أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم كانوا روبوتات أو محتالين، وحذر الشهر الماضي من أن استحواذه "معلق" لحين الحصول على مزيد من المعلومات، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".

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مجتمع