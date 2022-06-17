https://arabic.sputniknews.com/20220617/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أسوأ-خسارة-أسبوعية-منذ-عام-2020-1063796278.html

الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ عام 2020

الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ خسارة أسبوعية منذ عام 2020

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، اليوم الجمعة، أداء هذيلا، وسجلت خسائر أسبوعية غير مسبوقة منذ أشهر، وسط مخاوف بشأن جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T21:17+0000

2022-06-17T21:17+0000

2022-06-17T21:17+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102270/29/1022702951_0:266:3501:2235_1920x0_80_0_0_e96515bb43175cf00567ac730c9a20e6.jpg

وفي ختام تعاملات الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.13% إلى 29888 نقطة، فيما ارتفع "إس آند بي 500" بنسبة 0.22% إلى 3647 نقطة، وارتفع أيضا "ناسداك" بنسبة 1.43% إلى 10798 نقطة.كانت الأسهم متقلبة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث تحولت بين المكاسب والخسائر مع تزايد قلق المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل.وسجل مؤشر "إس آند بي 500" خسائر أسبوعية بنسبة 5.8%، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2020، فيما خسر مؤشر "داو جونز" 4.8%، ليغلق مرة أخرى تحت علامة 30 ألف نقطة بعدما انخفض دون هذا المستوى يوم الخميس للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2021.جاءت أجزاء رئيسية عدة من البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات هذا الأسبوع، بدءا من مبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار وحتى عمليات البدء في تشييد المساكن.بالإضافة إلى ذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بأكبر قدر منذ عام 1994 (0.75%)، وتعهد بمواصلة تشديد سياسته لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته في 40 عاما، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال ركود الاقتصاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/بايدن-بلادنا-في-وضع-أفضل-للهيمنة-على-الفترة-المقبلة-من-القرن-الحادي-والعشرين-1063747533.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية