https://arabic.sputniknews.com/20220617/الإمارات-تعلن-إطلاق-تمرين-المدافع-الحديدي-22-بمشاركة-البحرية-الأمريكية-1063769462.html
الإمارات تعلن إطلاق تمرين "المدافع الحديدي 22" بمشاركة البحرية الأمريكية
الإمارات تعلن إطلاق تمرين "المدافع الحديدي 22" بمشاركة البحرية الأمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، انطلاق تمرين "المدافع الحديدي 22" بين القوات البحرية الإماراتية والأمريكية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:29+0000
2022-06-17T12:29+0000
2022-06-17T12:29+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الدفاع أن تمرين "المدافع الحديدي 22" انطلق اليوم الجمعة بين القوات البحرية والقوات الأمريكية على أن يستمر حتى 23 يونيو/ حزيران الجاري.وأوضحت الوزارة أن التمرين المشترك "المدافع الحديدي 22" يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الجيشين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".يشار إلى أن التمرين يأتي ضمن خطط وبرامج القوات البحرية الإماراتية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري.يذكر أن منطقة الشرق الأوسط احتلت المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية.وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.وأورد التقرير الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة في تلك الفترة وحصة كل منها من حجم واردات السلاح العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات تعلن إطلاق تمرين "المدافع الحديدي 22" بمشاركة البحرية الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، انطلاق تمرين "المدافع الحديدي 22" بين القوات البحرية الإماراتية والأمريكية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
عن وزارة الدفاع أن تمرين "المدافع الحديدي 22" انطلق اليوم الجمعة بين القوات البحرية والقوات الأمريكية على أن يستمر حتى 23 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضحت الوزارة أن التمرين المشترك "المدافع الحديدي 22" يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الجيشين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".
يشار إلى أن التمرين يأتي ضمن خطط وبرامج القوات البحرية الإماراتية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري.
يذكر أن منطقة الشرق الأوسط احتلت المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية.
وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حسبما ذكر
تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.
وأورد التقرير الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة
في تلك الفترة وحصة كل منها من حجم واردات السلاح العالمية.
1.
السعودية: تحتل المرتبة الثانية عالميا بنسبة 11 في المئة من واردات السلاح العالمية.
2.
مصر: تحتل المرتبة الثالثة عالميا
بنسبة 5.7 في المئة من واردات السلاح العالمية.
3.
قطر: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بنسبة 4.6 في المئة من واردات السلاح العالمية.
4.
الإمارات: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بنسبة 2.8 في المئة من واردات السلاح العالمية.