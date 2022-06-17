https://arabic.sputniknews.com/20220617/الإمارات-قلقة-وتحث-إيران-على-تقديم-تطمينات-لدول-الخليج-بشأن-برنامجها-النووي-1063770379.html
الإمارات "قلقة" وتحث إيران على تقديم "تطمينات" لدول الخليج بشأن برنامجها النووي
الإمارات "قلقة" وتحث إيران على تقديم "تطمينات" لدول الخليج بشأن برنامجها النووي
حثت الإمارات إيران، الجمعة، على تقديم تطمينات لجيرانها بما في ذلك دول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:45+0000
2022-06-17T12:45+0000
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العالم
إيران
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة النووية الإماراتية الجمعة أعلنت فيه عن منح الشركة المشغلة ترخيصا للبدء في العمل على إنتاج الطاقة من الوحدة الثالثة من بين أربعة مفاعلات.وتملك الإمارات برنامجا نوويا سلميا هو الوحيد على مستوى الدول العربية.ودعا الكعبي إيران إلى "التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا أنه يتوجب عليها "تقديم تطمينات لدول المنطقة ودول بشأن سلمية برنامجها النووي".يأتي ذلك بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجمهورية الإيرانية بشأن تعاونها معها والرد الإيراني على هذا الانتقاد.وأصدر مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا الأسبوع الماضي، طرحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يدعو طهران للتعاون مع الوكالة بعد تقرير للأخيرة انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.وتزامنا مع الإجراء، أعلنت الجمهورية الإيرانية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
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العالم, إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات "قلقة" وتحث إيران على تقديم "تطمينات" لدول الخليج بشأن برنامجها النووي
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حثت الإمارات إيران، الجمعة، على تقديم تطمينات لجيرانها بما في ذلك دول الخليج والمجتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها النووي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة النووية الإماراتية الجمعة أعلنت فيه عن منح الشركة المشغلة ترخيصا للبدء في العمل على إنتاج الطاقة من الوحدة الثالثة من بين أربعة مفاعلات.
وتملك الإمارات برنامجا نوويا سلميا هو الوحيد على مستوى الدول العربية.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الذرية حمد الكعبي في المؤتمر ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن التطورات الأخيرة حيال البرنامج النووي الإيراني "هناك بواعث قلق".
ودعا الكعبي إيران إلى "التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا أنه يتوجب عليها "تقديم تطمينات لدول المنطقة ودول بشأن سلمية برنامجها النووي".
يأتي ذلك بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجمهورية الإيرانية بشأن تعاونها معها والرد الإيراني على هذا الانتقاد.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قرارا الأسبوع الماضي، طرحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يدعو طهران للتعاون مع الوكالة بعد تقرير للأخيرة انتقد غياب الأجوبة الإيرانية الكافية في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
وتزامنا مع الإجراء، أعلنت الجمهورية الإيرانية وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.
انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.