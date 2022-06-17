https://arabic.sputniknews.com/20220617/الاتحاد-الجزائري-لكرة-القدم-يعلن-شروط-الترشح-لرئاسة-الـفاف-1063768597.html
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن شروط الترشح لرئاسة الـ"فاف"
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن شروط الترشح لرئاسة الـ"فاف"
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الجمعة، عن الشروط المحددة التي يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الاتحاد. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:12+0000
2022-06-17T12:12+0000
2022-06-17T12:12+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الجمعة، عن بيان للاتحاد الجزائري "فاف" أنه يشترط في المتقدمين لرئاسته أن يكون المترشح عضوا في الجمعية العامة، وحائزا على الجنسية الجزائرية.ومن بين الشروط الأخرى ألا يقل عمر المترشح عن 30 عاما، في وقت يشترط في المترشح أن يتمتع بكافة الحقوق المدنية، وألا يكون قد تعرض لأي عقوبة رياضية خطيرة بحسب نصوص ولوائح "فاف" نفسه.وشدد بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أن "كل مترشح يجب أن يمتلك شهادة جامعية أو خبرة سابقة في وظيفة ذات مسؤولية داخل القطاع العام أو الخاص، ومارس مسؤوليات في هيئات رياضية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل".ولم يكتف بيان الـ"فاف" بذلك، بل طالب المترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون مقيما بشكل دائم في البلاد.وكان شرف الدين عمارة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تقدم باستقالته من منصبه، بعد توليه رئاسة "الفاف" لمدة 14 شهرا.
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العالم العربي, الجزائر
الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن شروط الترشح لرئاسة الـ"فاف"
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كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الجمعة، عن الشروط المحددة التي يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الاتحاد.
ونقلت صحيفة النهار
، مساء اليوم الجمعة، عن بيان للاتحاد الجزائري "فاف" أنه يشترط في المتقدمين لرئاسته أن يكون المترشح عضوا في الجمعية العامة، وحائزا على الجنسية الجزائرية.
ومن بين الشروط الأخرى ألا يقل عمر المترشح عن 30 عاما، في وقت يشترط في المترشح أن يتمتع بكافة الحقوق المدنية، وألا يكون قد تعرض لأي عقوبة رياضية خطيرة بحسب نصوص ولوائح "فاف" نفسه.
وشدد بيان الاتحاد الجزائري
لكرة القدم على أن "كل مترشح يجب أن يمتلك شهادة جامعية أو خبرة سابقة في وظيفة ذات مسؤولية داخل القطاع العام أو الخاص، ومارس مسؤوليات في هيئات رياضية لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل".
ولم يكتف بيان الـ"فاف" بذلك، بل طالب المترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يكون مقيما بشكل دائم في البلاد.
وكان شرف الدين عمارة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تقدم باستقالته من منصبه، بعد توليه رئاسة "الفاف" لمدة 14 شهرا.