https://arabic.sputniknews.com/20220617/البومة-بيزي-تحيي-ضيوف-منتدى-سان-بطرسبرغ-الاقتصادي-1063753598.html
البومة "بيزي" تحيي ضيوف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي
البومة "بيزي" تحيي ضيوف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي
حيت البومة "بيزي" زوار جناح مقاطعة نوفغورد الروسية في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:01+0000
2022-06-17T07:01+0000
2022-06-17T07:01+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
بومة
حضور
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وتظهر الصور الطائر وهو يجلس بهدوء على مقعد خاص، ولا يظهر أي علامات قلق عند تصويره أو الاقتراب منه. من حين لآخر، تدير البومة رأسها ويبدو أنها تفحص من حولها بعناية، وتعامل الانتباه إلى شخصها بازدراء طفيف.وقال ممثل وفد جناح نوفغورد في المنتدى: "بومتنا تبلغ من العمر حوالي 14 عاما، وهي تعيش طوال حياتها بجوار الناس. تعمل بيزي في المنتدى الاقتصادي خلال النهار، ونطعمها في غرفة في فندق. القاعدة ليوم واحد هي فأر أو جرذان أو اثنان أو ثلاثة فئران أحضرناها مجمدة".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إحضار الكائنات الحية إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ففي عام 2021، أصبح السلطعون"يوري" في جناح مقاطعة مورمانسك، نجم المنتدى.هذا وتقام أشغال النسخة الـخامسة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الصناعة-الجزائري-لـسبوتنيك-نسعى-لجذب-رجال-الأعمال-الروس-وتسويق-منتجاتنا-1063709064.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, بومة, حضور
البومة "بيزي" تحيي ضيوف منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي
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حيت البومة "بيزي" زوار جناح مقاطعة نوفغورد الروسية في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي.
وتظهر الصور الطائر وهو يجلس بهدوء على مقعد خاص، ولا يظهر أي علامات قلق عند تصويره أو الاقتراب منه. من حين لآخر، تدير البومة رأسها ويبدو أنها تفحص من حولها بعناية، وتعامل الانتباه إلى شخصها بازدراء طفيف.
وقال ممثل وفد جناح نوفغورد في المنتدى: "بومتنا تبلغ من العمر حوالي 14 عاما، وهي تعيش طوال حياتها بجوار الناس. تعمل بيزي في المنتدى الاقتصادي خلال النهار، ونطعمها في غرفة في فندق. القاعدة ليوم واحد هي فأر أو جرذان أو اثنان أو ثلاثة فئران أحضرناها مجمدة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها إحضار الكائنات الحية إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. ففي عام 2021، أصبح السلطعون"يوري" في جناح مقاطعة مورمانسك، نجم المنتدى.
هذا وتقام أشغال النسخة الـخامسة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.