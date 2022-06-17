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https://arabic.sputniknews.com/20220617/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-أصحاب-3-قنوات-على-تليغرام-لنشرهم-وثائق-سرية-1063767661.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال أصحاب 3 قنوات على "تلغرام" لنشرهم "وثائق سرية"
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال أصحاب 3 قنوات على "تلغرام" لنشرهم "وثائق سرية"
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، اعتقال 3 مدراء قنوات على "تلغرام"، بتهمة نشر وثائق سرية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:53+0000
2022-06-17T11:55+0000
إيران
أخبار إيران
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن استخبارات الحرس الثوري، تمكمنت بعد مجموعة إجراءات فنية واستخباراتية استمرت لأشهر عدة، من اعتقال مدراء 3 قنوات في تطبيق "تلغرام"، لقيامهم بنشر وثائق سرية والتشويش على الرأي العام.وتبين أن المعتقلين "كانوا يسعون إلى كسب ثقة المتلقين من خلال نشر وثائق سرية، ثم بث الخلاف والفرقة بين مسؤولي البلاد عبر نشر أخبار انتقائية كاذبة".وقام أصحاب القنوات الثلاث خلال فترة نشاطهم "بممارسة هذه التصرفات من خلال شبكة تلغرام مستغلين الثغرات القانونية الموجودة في إدارة الفضاء الافتراضي في البلاد".يشار إلى إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الخميس، اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس وإثارة الفوضى، وذلك أثناء فراره من البلاد.وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم اعتقال أحد عملاء اليسار الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطراب في بيئة العمل أثناء فراره من البلاد".وأضافت الوكالة أن "اعتقال المواطن الإيراني تم من قبل المديرية العامة للمخابرات في مدينة أذربيجان غربي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الفرنسيين الاثنين الآخرين منذ حوالي شهر".وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، نشر الشهر الماضي، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، والقيام بعمليات تجسس.وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المعتقلين كانا يعملان على "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران، من خلال تشكيل احتجاجات نقابية (نقابة المعلمين)، وتحويل مسارها من المطالب العادية إلى الفوضى"، مضيفا أن "الجاسوسين فرنسيين جاءا إلى إيران بتأشيرة سياحية؛ لكن تم اكتشاف نشاطهما في احتجاجات المعلمين، التي جرت قبل أيام في عدد من المدن داخل البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزارة-الاستخبارات-الإيرانية-اعتقال-مواطن-مرتبط-بفرنسيين-اثنين-اعتقلا-سابقا-بتهمة-التجسس-1063683539.html
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إيران, أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال أصحاب 3 قنوات على "تلغرام" لنشرهم "وثائق سرية"

11:53 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 17.06.2022)
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، اعتقال 3 مدراء قنوات على "تلغرام"، بتهمة نشر وثائق سرية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن استخبارات الحرس الثوري، تمكمنت بعد مجموعة إجراءات فنية واستخباراتية استمرت لأشهر عدة، من اعتقال مدراء 3 قنوات في تطبيق "تلغرام"، لقيامهم بنشر وثائق سرية والتشويش على الرأي العام.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس
أمس, 07:35 GMT
وتبين أن المعتقلين "كانوا يسعون إلى كسب ثقة المتلقين من خلال نشر وثائق سرية، ثم بث الخلاف والفرقة بين مسؤولي البلاد عبر نشر أخبار انتقائية كاذبة".
وقام أصحاب القنوات الثلاث خلال فترة نشاطهم "بممارسة هذه التصرفات من خلال شبكة تلغرام مستغلين الثغرات القانونية الموجودة في إدارة الفضاء الافتراضي في البلاد".
يشار إلى إعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الخميس، اعتقال مواطن مرتبط بفرنسيين اثنين اعتقلا سابقا بتهمة التجسس وإثارة الفوضى، وذلك أثناء فراره من البلاد.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "تم اعتقال أحد عملاء اليسار الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطراب في بيئة العمل أثناء فراره من البلاد".
وأضافت الوكالة أن "اعتقال المواطن الإيراني تم من قبل المديرية العامة للمخابرات في مدينة أذربيجان غربي البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الفرنسيين الاثنين الآخرين منذ حوالي شهر".
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، نشر الشهر الماضي، تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، والقيام بعمليات تجسس.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن المعتقلين كانا يعملان على "خلق حالة من عدم الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران، من خلال تشكيل احتجاجات نقابية (نقابة المعلمين)، وتحويل مسارها من المطالب العادية إلى الفوضى"، مضيفا أن "الجاسوسين فرنسيين جاءا إلى إيران بتأشيرة سياحية؛ لكن تم اكتشاف نشاطهما في احتجاجات المعلمين، التي جرت قبل أيام في عدد من المدن داخل البلاد".
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