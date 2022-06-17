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الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة انتشار رسائل تحذيرية من حوادث الخطف بالمواصلات العامة ومترو الأنفاق. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:49+0000
2022-06-17T10:49+0000
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وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، ما هو إلا شائعة.وذكر البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.وأضافت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.ونادت وزارة الداخلية، المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-اختطاف-ابنة-شقيق-الفنانة-بدرية-طلبة-1063706310.html
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الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو

10:49 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة انتشار رسائل تحذيرية من حوادث الخطف بالمواصلات العامة ومترو الأنفاق.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، ما هو إلا شائعة.
وزارة الداخلية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الداخلية المصرية تكشف حقيقة اختطاف ابنة شقيق الفنانة بدرية طلبة
أمس, 11:34 GMT
وذكر البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.
وأضافت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.
ونادت وزارة الداخلية، المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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