https://arabic.sputniknews.com/20220617/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حوادث-الخطف-في-المواصلات-العامة-والمترو-1063763528.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة انتشار رسائل تحذيرية من حوادث الخطف بالمواصلات العامة ومترو الأنفاق. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:49+0000
2022-06-17T10:49+0000
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مصر
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وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، ما هو إلا شائعة.وذكر البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.وأضافت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.ونادت وزارة الداخلية، المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-اختطاف-ابنة-شقيق-الفنانة-بدرية-طلبة-1063706310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حوادث الخطف في المواصلات العامة والمترو
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كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة انتشار رسائل تحذيرية من حوادث الخطف بالمواصلات العامة ومترو الأنفاق.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بأن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، ما هو إلا شائعة.
وذكر البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكدت وزارة الداخلية أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.
وأضافت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة.
ونادت وزارة الداخلية
، المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.