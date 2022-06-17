https://arabic.sputniknews.com/20220617/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مقر-آزوف-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1063758003.html

الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مقر "آزوف" في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة

الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت مقر "آزوف" في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة دمرت بصواريخ عالية الدقة مقرا لقوات "آروف" في منطقة خاركوف. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T08:55+0000

2022-06-17T08:55+0000

2022-06-17T09:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن الطيران الروسي دمر خلال الـ 24 ساعة الماضية مقرا لكتيبة "آروف" بالقرب من قرية بيسوتشين في منطقة خاركوف، فضلا عن مستودعين أوكرانيين للأسلحة و10 مواقع لإطلاق نيران المدفعية.وأضاف: "أصابت الصواريخ عالية الدقة المطلقة من الجو 18 منطقة لتركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 10 مواقع إطلاق مدفعية وبطاريات هاون أوكرانية، بما في ذلك ست بطاريات من طراز غراد MLRS في زايتسيفو وكورديموفكا ودزيرجينسك وباخموت وأرتيوموفو ومناطق أوشيريتينو، بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مقر وحدة التشكيل القومي "آزوف" في مدينة بيسوشين بمنطقة خاركوف".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في المنطقتين السكنيتين سبورنو وفييمكا في جمهورية دويتسك الشعبية.وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" و 15 طائرة مسيرة، قائلا: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مازانوفكا بمنطقة خاركوف".وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض صاروخ من نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "توتشكا-أو" في المنطقة السكنية كراسني لوش بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك ثمانية صواريخ Uragan MLRS في مقاطعات تشيرنوبيفكا بمنطقة خيرسون، ليبتسي في منطقة خاركوف، وفيركنتوريتسكوي ونوفوسيلكا في جمهوريات دونيتسك الشعبية ونيكولايفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبشأن مسألة المرتزقة، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن تدفق المرتزقة الأجانب يسير بالاتجاه المعاكس على خلفية إخفاقات كييف، "على خلفية العدد المتزايد من الإخفاقات العسكرية لنظام كييف والخسائر اليومية الهائلة في القوى البشرية والمعدات، لم ينخفض ​​تدفق المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا فحسب، بل يتجه في الواقع في الاتجاه المعاكس".

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أخبار أوكرانيا