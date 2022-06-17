https://arabic.sputniknews.com/20220617/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-اغتيال-ثلاثة-مواطنين-في-جنين-1063760069.html

الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الجريمة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي باغتيال ثلاثة شبان وإصابة عشرة مواطنين، في مدينة جنين بالضفة الغربية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T09:44+0000

2022-06-17T09:44+0000

2022-06-17T09:51+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للرئاسة، تحميلها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع مرة أخرى.وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تأتي قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي".وأشارت إلى أن جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين وغيرها من الجرائم هي الرد الإسرائيلي على المطلب الأمريكي بوقف التصعيد، في وقت طالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بسرعة التحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط القوي على الحكومة الإسرائيلية بهدف وقف جرائمها وعدوانها المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن قتل 3 فلسطينيين في جنين يأتي على خلفية تبادل إطلاق النار بعد الاشتباه في سيارة وقفت بجانب الطريق وقام من بداخلها بإطلاق النار نحو جنود الجيش، وهو ما دعا القوات العسكرية الإسرائيلية إلى الرد عليهم.وأضاف أنه بعد تمشيط المنطقة في جنين وتفتيش السيارة تم العثور على رشاشين من نوع "16 M" وسلاح من نوع كارلوا وذخيرة وسترة واقية.وفي وقت سابق من فجر اليوم، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في جنين بالضفة الغربية، معلنة عبر حسابها بموقع فيسبوك، عن "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".وفجر الجمعة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اسماء القتلى الفلسطينيين، وهم؛ براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.وكانت الإدارة الأمريكية قد حثت إسرائيل على اتخاذ عدة إجراءات لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل وبعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للمنطقة منتصف الشهر المقبل والتي تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/إعلام-أمريكا-طلبت-من-إسرائيل-عدم-تصعيد-الأوضاع-مع-الفلسطينيين-لما-بعد-زيارة-بايدن-1063659951.html

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