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الرئيس الأذربيجاني يستقبل أمين عام الجامعة العربية
الرئيس الأذربيجاني يستقبل أمين عام الجامعة العربية
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة باكو. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:44+0000
2022-06-17T13:44+0000
أحمد أبو الغيط
أخبار أذربيجان
إلهام علييف
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وحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أكد أن اللقاء جاء على هامش مشاركة أبو الغيط أمام منتدى باكو العالمي.وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات العربية الآذرية، التي تضرب بجذورها في التاريخ، لافتا إلى أن أبو الغيط أعرب عن إشادته بالتجربة الأذرية في التنمية والتحديث خلال العقدين الماضيين، كما استمع باهتمام لأفكار الرئيس علييف في هذا الصدد خاصة لجهة التنمية البشرية وبناء الإنسان.كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على العالم، وكذا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض الرئيس علييف موقف بلاده ورؤيته لمستقبل هذه الأزمة.وفي نهاية اللقاء قام الأمين العام للجامعة العربة بتسليم الرئيس علييف درع الجامعة التذكاري.
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أحمد أبو الغيط, أخبار أذربيجان, إلهام علييف

الرئيس الأذربيجاني يستقبل أمين عام الجامعة العربية

13:44 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة باكو.
وحسب تصريحات صحفية للمتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أكد أن اللقاء جاء على هامش مشاركة أبو الغيط أمام منتدى باكو العالمي.
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وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات العربية الآذرية، التي تضرب بجذورها في التاريخ، لافتا إلى أن أبو الغيط أعرب عن إشادته بالتجربة الأذرية في التنمية والتحديث خلال العقدين الماضيين، كما استمع باهتمام لأفكار الرئيس علييف في هذا الصدد خاصة لجهة التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأضاف رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية استعرض مع الرئيس بعض الأفكار المتعلقة بتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والأذري، خاصة في ضوء الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي يتعين البناء عليها.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على العالم، وكذا الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، حيث استعرض الرئيس علييف موقف بلاده ورؤيته لمستقبل هذه الأزمة.
وفي نهاية اللقاء قام الأمين العام للجامعة العربة بتسليم الرئيس علييف درع الجامعة التذكاري.
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