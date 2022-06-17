https://arabic.sputniknews.com/20220617/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يعلن-سبب-الأزمة-الأوكرانية-1063757165.html
الرئيس الأوكراني الأسبق يعلن سبب الأزمة الأوكرانية
الرئيس الأوكراني الأسبق يعلن سبب الأزمة الأوكرانية
كشف الرئيس الأوكراني الأسبق بوروشينكو أخيرا سبب الأزمة التي تواجه أوكرانيا حاليًا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:32+0000
2022-06-17T08:32+0000
2022-06-17T08:36+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأفاد السيناتور الروسي كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، عبر حسابه في تلغرام، أن الرئيس الأوكراني الأسبق أكد أن السلطات الأوكرانية هي التي تسببت في تفجير الأزمة في بلادها حينما كشف أن كييف وقعت اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا لا لسبب سوى أنها رأت أن هذه الاتفاقية تتيح لها مهلة لتطوير القوات المسلحة.وصرح بوروشينكو بذلك حينما وصل رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى كييف، مؤكدا أن العواصم الغربية تغاضت عما اقترفه نظام الحكم الأوكراني مواصلا قصفه على المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا. وفي نفس الوقت عملت كييف على إعداد العدة لشن هجوم جديد على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ولذلك اضطرت روسيا التي يعيش الكثير من رعاياها في شرق أوكرانيا إلى إرسال قواتها إلى أوكرانيا لتدافع عنهم.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الرئيس الأوكراني الأسبق يعلن سبب الأزمة الأوكرانية
08:32 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس الأوكراني الأسبق بوروشينكو أخيرا سبب الأزمة التي تواجه أوكرانيا حاليًا.
وأفاد
السيناتور الروسي كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي، عبر حسابه في تلغرام، أن الرئيس الأوكراني الأسبق أكد أن السلطات الأوكرانية هي التي تسببت في تفجير الأزمة في بلادها حينما كشف أن كييف وقعت اتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا لا لسبب سوى أنها رأت أن هذه الاتفاقية تتيح لها مهلة لتطوير القوات المسلحة.
وصرح بوروشينكو بذلك حينما وصل رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى كييف، مؤكدا أن العواصم الغربية تغاضت عما اقترفه نظام الحكم الأوكراني مواصلا قصفه على المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا. وفي نفس الوقت عملت كييف على إعداد العدة لشن هجوم جديد على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
ولذلك اضطرت روسيا التي يعيش الكثير من رعاياها في شرق أوكرانيا إلى إرسال قواتها إلى أوكرانيا لتدافع عنهم.