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الرئيس المصري يقول إنه فخور بعلاقات بلاده مع روسيا
الرئيس المصري يقول إنه فخور بعلاقات بلاده مع روسيا
تشارك جمهورية مصر العربية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 25 كدولة ضيفة، وفي هذا الصدد أشاد السيسي بقوة العلاقات المصرية الروسية وافتخاره بها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:22+0000
2022-06-17T16:22+0000
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العالم العربي
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وقال السيسي، متحدثا عبر رابط الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى: إن مشاركة مصر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تشهد على المستوى الخاص للعلاقات الاقتصادية بين موسكو والقاهرة. ما يشير إلى مستوى خاص من العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية التي تطورت خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجري في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة ذات طبيعة استراتيجية.وبحسب الرئيس المصري، تفخر القاهرة بالعلاقة التاريخية والصداقة القوية مع موسكو وتطور العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار السيسي في كلمته إلى أهمية إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية لروسيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية. واختتم السيسي: "أود أن أبعث بتحياتي إلى سكان سان بطرسبورغ - مدينة المقاتلين، مدينة الأبطال، التي هي أيضًا رمز للتطور الثقافي، ورمز للانفتاح على العالم الخارجي".
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روسيا, العالم العربي

الرئيس المصري يقول إنه فخور بعلاقات بلاده مع روسيا

16:22 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Mekhael Kleminteev / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في قمة العشرين باليابان
فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في قمة العشرين باليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Mekhael Kleminteev
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تشارك جمهورية مصر العربية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 25 كدولة ضيفة، وفي هذا الصدد أشاد السيسي بقوة العلاقات المصرية الروسية وافتخاره بها.
وقال السيسي، متحدثا عبر رابط الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى: إن مشاركة مصر في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تشهد على المستوى الخاص للعلاقات الاقتصادية بين موسكو والقاهرة. ما يشير إلى مستوى خاص من العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية التي تطورت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يجري في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة ذات طبيعة استراتيجية.
وبحسب الرئيس المصري، تفخر القاهرة بالعلاقة التاريخية والصداقة القوية مع موسكو وتطور العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار السيسي في كلمته إلى أهمية إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية لروسيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.
واختتم السيسي: "أود أن أبعث بتحياتي إلى سكان سان بطرسبورغ - مدينة المقاتلين، مدينة الأبطال، التي هي أيضًا رمز للتطور الثقافي، ورمز للانفتاح على العالم الخارجي".
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