https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-التحقيق-مع-جهات-ادعت-وجود-رعاية-رسمية-لفعالية-تكريم-مشاهير-1063784282.html
السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير
السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:37+0000
2022-06-17T15:37+0000
2022-06-17T15:37+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها، ما تم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.وشددت الهيئة على أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-تعلن-تفاصيل-أطول-ممشى-في-العالم-يربط-بين-المشاعر-المقدسة-1063783355.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير
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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير.
ونفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها، ما تم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "المدينة
" السعودية.
وشددت الهيئة على أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.