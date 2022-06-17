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السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير
السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:37+0000
2022-06-17T15:37+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها، ما تم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.وشددت الهيئة على أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-تعلن-تفاصيل-أطول-ممشى-في-العالم-يربط-بين-المشاعر-المقدسة-1063783355.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير

15:37 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEسعوديات
سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الجمعة، التحقيق مع جهات ادعت وجود رعاية رسمية لفعالية تكريم مشاهير.
ونفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها، ما تم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.
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السعودية تعلن تفاصيل أطول ممشى في العالم يربط بين المشاعر المقدسة
15:27 GMT
وشددت الهيئة على أن الفعالية غير مرخصة، وجار استدعاء الجهات المنظمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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