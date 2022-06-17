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السفير الإماراتي لدى الرباط: علاقتنا بالمغرب قائمة على شراكة استراتيجية
السفير الإماراتي لدى الرباط: علاقتنا بالمغرب قائمة على شراكة استراتيجية
قال العصري سعيد الظاهري، السفير الإماراتي لدى الرباط، اليوم الجمعة، إن علاقات الإمارات والمغرب تأسست على نهج أخوي عميق وعلى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:04+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، عن الظاهري أن العلاقات الثنائية بين الدولتين تتجلى في التدفق الوازن للاستثمارات الإماراتية نحو المملكة في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية والطاقية.وأكد الظاهري أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا بفضل تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2001، موضحا أن "الاقتصاد المغربي يتوفر على مرونة كبيرة أمام التقلبات الاقتصادية، بفضل السياسة الناجعة في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين".وأشار إلى أنه بإمكان المملكة الاستفادة من السوق المهم في الإمارات، خاصة وأن الإمارات استطاعت إرساء دعائم أحد أهم الاقتصاديات الملهمة على مستوى العالم، بهدف تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع القطاعات أهمها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي جعل من الإمارات مركزا ماليا واقتصاديا وتكنولوجيا رئيسيا على المستوى العالم.ولفت السفير الإماراتي بالرباط إلى أن بلاده قدمت تجربة نموذجية يحتذى بها من خلال استضافتها دورة تاريخية لمعرض إكسبو العالمي "إكسبو 2020 دبي"، وهو المعرض الذي أقيم على مدى ستة أشهر كاملة.وشدد الظاهري على أن الإمارات تحاول توسيع مجالات التعاون المشترك مع المملكة المغربية باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة في القطاعات الإستراتيجية كافة، لافتا إلى أن حكومتي البلدين تعملان على إيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة عبر تعزيز نمو اقتصاد الدولتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/ملك-المغرب-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062230791.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السفير الإماراتي لدى الرباط: علاقتنا بالمغرب قائمة على شراكة استراتيجية

13:04 GMT 17.06.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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قال العصري سعيد الظاهري، السفير الإماراتي لدى الرباط، اليوم الجمعة، إن علاقات الإمارات والمغرب تأسست على نهج أخوي عميق وعلى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، عن الظاهري أن العلاقات الثنائية بين الدولتين تتجلى في التدفق الوازن للاستثمارات الإماراتية نحو المملكة في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية والطاقية.
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وأكد الظاهري أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد تقدما ملحوظا بفضل تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2001، موضحا أن "الاقتصاد المغربي يتوفر على مرونة كبيرة أمام التقلبات الاقتصادية، بفضل السياسة الناجعة في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين".
وأشار إلى أنه بإمكان المملكة الاستفادة من السوق المهم في الإمارات، خاصة وأن الإمارات استطاعت إرساء دعائم أحد أهم الاقتصاديات الملهمة على مستوى العالم، بهدف تحقيق معدلات نمو جيدة في جميع القطاعات أهمها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وهو الأمر الذي جعل من الإمارات مركزا ماليا واقتصاديا وتكنولوجيا رئيسيا على المستوى العالم.
ولفت السفير الإماراتي بالرباط إلى أن بلاده قدمت تجربة نموذجية يحتذى بها من خلال استضافتها دورة تاريخية لمعرض إكسبو العالمي "إكسبو 2020 دبي"، وهو المعرض الذي أقيم على مدى ستة أشهر كاملة.
وشدد الظاهري على أن الإمارات تحاول توسيع مجالات التعاون المشترك مع المملكة المغربية باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة في القطاعات الإستراتيجية كافة، لافتا إلى أن حكومتي البلدين تعملان على إيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة عبر تعزيز نمو اقتصاد الدولتين.
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