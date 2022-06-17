https://arabic.sputniknews.com/20220617/السلطات-الأمريكية-تتحقق-من-صحة-صورة-مقاتلين-أمريكيين-أسيرين-في-أوكرانيا-1063752122.html
السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا
السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا
تتحقق وزارة الخارجية الأمريكية من صحة الصورة التي يظهر فيها مواطنان أمريكيان من المرجح أن يكونا وقعا في أسر القوات الروسية في أوكرانيا كما أفادت والدة أحدهما. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T05:34+0000
2022-06-17T05:34+0000
2022-06-17T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أعلنت عن وقوع مقاتلين أمريكيين، تطوعا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، في أسر القوات الروسية في ريف مدينة خاركوف. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تملك معلومات غير مؤكدة عن وقوع ألكسندر دروكي (39 عاما) وأندي هيون (27 عاما) في أسر العسكريين الروس.وصرحت والدة دروكي لـ"سي إن إن" أن الخارجية الأمريكية تتحقق من صحة الصورة.وفي موسكو صرح الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن الرئاسة الروسية لا تعرف شيئا عن عسكريين أمريكيين قيل إن العسكريين الروس أسروهما.وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أنها تحقق في معلومات تفيد باختفاء أمريكي آخر في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
السلطات الأمريكية تتحقق من صحة صورة مقاتلين أمريكيين أسيرين في أوكرانيا
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تتحقق وزارة الخارجية الأمريكية من صحة الصورة التي يظهر فيها مواطنان أمريكيان من المرجح أن يكونا وقعا في أسر القوات الروسية في أوكرانيا كما أفادت والدة أحدهما.
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أعلنت عن وقوع مقاتلين أمريكيين، تطوعا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية، في أسر القوات الروسية في ريف مدينة خاركوف. من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تملك معلومات غير مؤكدة عن وقوع ألكسندر دروكي (39 عاما) وأندي هيون (27 عاما) في أسر العسكريين الروس.
وصرحت
والدة دروكي لـ"سي إن إن" أن الخارجية الأمريكية تتحقق من صحة الصورة.
وفي موسكو صرح الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن الرئاسة الروسية لا تعرف شيئا عن عسكريين أمريكيين قيل إن العسكريين الروس أسروهما.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أنها تحقق في معلومات تفيد باختفاء أمريكي آخر في أوكرانيا.