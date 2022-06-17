https://arabic.sputniknews.com/20220617/السيسي-التصدي-للأزمة-الاقتصادية-الحالية-يتطلب-تضافر-الجهود-الدولية-1063783487.html

السيسي: التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية

السيسي: التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب تضافر جميع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T15:28+0000

2022-06-17T15:28+0000

2022-06-17T15:28+0000

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال السيسي في كلمة ألقاها عبر الفيديو في الجلسة العامة لمؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "‘التصدي للازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية"، مشيرا إلى أن الأزمة أثرت على الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد العالمية والأمن الغذائي الدولي".وأشار الرئيس المصري في سياق حديثه إلى أن العلاقات الروسية المصرية علاقات تاريخية وعريقة وأن مصر تعتز بعلاقات التاريخية مع روسيا الاتحادية.وتابع قوله إن من بين نتائج العلاقات بين البلدين هي المشاريع المشتركة مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في السويس، التي من شأنها تعزيز التجارة في القارة الأفريقية للمنتجات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-جمعية-المصدرين-المصريين-لـسبوتنيك-لا-توجد-أي-عوائق-في-تصدير-المنتجات-المصرية-لروسيا-1063717880.html

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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي