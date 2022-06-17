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السيسي: التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية
السيسي: التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب تضافر جميع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:28+0000
2022-06-17T15:28+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال السيسي في كلمة ألقاها عبر الفيديو في الجلسة العامة لمؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "‘التصدي للازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية"، مشيرا إلى أن الأزمة أثرت على الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد العالمية والأمن الغذائي الدولي".وأشار الرئيس المصري في سياق حديثه إلى أن العلاقات الروسية المصرية علاقات تاريخية وعريقة وأن مصر تعتز بعلاقات التاريخية مع روسيا الاتحادية.وتابع قوله إن من بين نتائج العلاقات بين البلدين هي المشاريع المشتركة مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في السويس، التي من شأنها تعزيز التجارة في القارة الأفريقية للمنتجات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-جمعية-المصدرين-المصريين-لـسبوتنيك-لا-توجد-أي-عوائق-في-تصدير-المنتجات-المصرية-لروسيا-1063717880.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

السيسي: التصدي للأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية

15:28 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب تضافر جميع الدول.
سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال السيسي في كلمة ألقاها عبر الفيديو في الجلسة العامة لمؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "‘التصدي للازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر الجهود الدولية"، مشيرا إلى أن الأزمة أثرت على الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد العالمية والأمن الغذائي الدولي".
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
رئيس جمعية المصدرين المصريين لـ"سبوتنيك": لا توجد أي عوائق في تصدير المنتجات المصرية لروسيا
أمس, 13:25 GMT
وأشار الرئيس المصري في سياق حديثه إلى أن العلاقات الروسية المصرية علاقات تاريخية وعريقة وأن مصر تعتز بعلاقات التاريخية مع روسيا الاتحادية.
وتابع قوله إن من بين نتائج العلاقات بين البلدين هي المشاريع المشتركة مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في السويس، التي من شأنها تعزيز التجارة في القارة الأفريقية للمنتجات الروسية.
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