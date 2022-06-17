https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشرطة-الأمريكية-تقبض-على-الإخواني-بهجت-صابر-خلال-بث-مباشر-فيديو-1063761742.html
الشرطة الأمريكية تقبض على الإخواني بهجت صابر خلال بث مباشر... فيديو
الشرطة الأمريكية تقبض على الإخواني بهجت صابر خلال بث مباشر... فيديو
ألقت شرطة نيويورك، مساء أمس الخميس، القبض على الإخواني المصري الهارب بهجت صابر، خلال ظهوره في بث مباشر. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:03+0000
2022-06-17T10:03+0000
2022-06-17T10:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
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وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الأمريكية، قبضت على صابر، بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.وانتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة القبض على الإخواني الهارب، بعدما وقع اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.وظهر صابر في البث المباشر وهو يعترض على اعتقاله ويصرخ في هستيريا شديدة، وبعدما دافع عن نفسه بجمل إنجليزية تحدث فيها عن الحقوق والحريات والديمقراطية، ألقت الشرطة القبض عليه، واقتاده رجال الأمن وصادروا هواتفه، حتى أخلوا سبيله عقب ساعات من توقيفه.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر
الشرطة الأمريكية تقبض على الإخواني بهجت صابر خلال بث مباشر... فيديو
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ألقت شرطة نيويورك، مساء أمس الخميس، القبض على الإخواني المصري الهارب بهجت صابر، خلال ظهوره في بث مباشر.
وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الأمريكية، قبضت على صابر، بعدما تقدمت عدة سيدات بشكوى ضده تتهمن إياه بتوجيه شتائم وسب قذف.
وانتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي
، أظهر لحظة القبض على الإخواني الهارب، بعدما وقع اشتباك لفظي بينه وبين سيدات وقام بتوجيه شتائم وسباب بألفاظ نابية.
وظهر صابر في البث المباشر وهو يعترض على اعتقاله ويصرخ في هستيريا شديدة، وبعدما دافع عن نفسه بجمل إنجليزية تحدث فيها عن الحقوق والحريات والديمقراطية، ألقت الشرطة القبض عليه، واقتاده رجال الأمن وصادروا هواتفه، حتى أخلوا سبيله عقب ساعات من توقيفه.