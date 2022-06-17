https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشرطة-الفرنسية-تطلق-النار-على-شاحنة-تقل-مهاجرين-وتقتل-مصريا-كان-بداخلها-1063763221.html

الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها

الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها

أعلنت السلطات في فرنسا مقتل مهاجر مصري بعد إصابته برصاصة أطلقها عنصر في الشرطة الفرنسية خلال محاولة لإيقاف شاحنة تقل مهاجرين، اتجهت مسرعة صوبه قرب الحدود مع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T10:42+0000

2022-06-17T10:42+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن نائبة المدعي العام في نيس بارفين ديريفري مساء الخميس، قولها إن الرجل المصري البالغ 35 عاما "توفي يوم الأربعاء في ساعة مبكرة من الليل".وقعت الحادثة بعد أن أبلغت السلطات الإيطالية عن وجود شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في بلدة سوسبل على الجانب الفرنسي من الحدود مع إيطاليا.وطاردت شرطة الحدود الفرنسية الشاحنة بعد أن رفضت التوقف، وتدخل فريق شرطة آخر لإيقافها على بعد نحو 30 كيلومترا.وقالت الشرطة إن الشاحنة اتجهت صوب عناصرها بسرعة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق 4 رصاصات في محاولة لإيقافها.وأوضحت أنه لاحقا تم العثور على الشاحنة مهجورة في نيس بعد أن فر السائق واثنان من الركاب من مكان الحادث.

https://arabic.sputniknews.com/20220613/82-زيادة-في-معدل-عبور-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي-منذ-بداية-العام-1063530975.html

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