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الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها
الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها
أعلنت السلطات في فرنسا مقتل مهاجر مصري بعد إصابته برصاصة أطلقها عنصر في الشرطة الفرنسية خلال محاولة لإيقاف شاحنة تقل مهاجرين، اتجهت مسرعة صوبه قرب الحدود مع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:42+0000
2022-06-17T10:42+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن نائبة المدعي العام في نيس بارفين ديريفري مساء الخميس، قولها إن الرجل المصري البالغ 35 عاما "توفي يوم الأربعاء في ساعة مبكرة من الليل".وقعت الحادثة بعد أن أبلغت السلطات الإيطالية عن وجود شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في بلدة سوسبل على الجانب الفرنسي من الحدود مع إيطاليا.وطاردت شرطة الحدود الفرنسية الشاحنة بعد أن رفضت التوقف، وتدخل فريق شرطة آخر لإيقافها على بعد نحو 30 كيلومترا.وقالت الشرطة إن الشاحنة اتجهت صوب عناصرها بسرعة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق 4 رصاصات في محاولة لإيقافها.وأوضحت أنه لاحقا تم العثور على الشاحنة مهجورة في نيس بعد أن فر السائق واثنان من الركاب من مكان الحادث.
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أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, مصر

الشرطة الفرنسية تطلق النار على شاحنة تقل مهاجرين وتقتل مصريا كان بداخلها

10:42 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Denis Charlet قوات الشرطة الفرنسية تراقب المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021
قوات الشرطة الفرنسية تراقب المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Denis Charlet
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أعلنت السلطات في فرنسا مقتل مهاجر مصري بعد إصابته برصاصة أطلقها عنصر في الشرطة الفرنسية خلال محاولة لإيقاف شاحنة تقل مهاجرين، اتجهت مسرعة صوبه قرب الحدود مع إيطاليا.
ونقلت "فرانس برس" عن نائبة المدعي العام في نيس بارفين ديريفري مساء الخميس، قولها إن الرجل المصري البالغ 35 عاما "توفي يوم الأربعاء في ساعة مبكرة من الليل".
وقعت الحادثة بعد أن أبلغت السلطات الإيطالية عن وجود شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في بلدة سوسبل على الجانب الفرنسي من الحدود مع إيطاليا.
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وطاردت شرطة الحدود الفرنسية الشاحنة بعد أن رفضت التوقف، وتدخل فريق شرطة آخر لإيقافها على بعد نحو 30 كيلومترا.
وقالت الشرطة إن الشاحنة اتجهت صوب عناصرها بسرعة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق 4 رصاصات في محاولة لإيقافها.
وأوضحت أنه لاحقا تم العثور على الشاحنة مهجورة في نيس بعد أن فر السائق واثنان من الركاب من مكان الحادث.
وذكرت أنه تم العثور على 5 مهاجرين في الشاحنة، بينهم المصري مصابا برصاصة في الرأس، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى قريب.
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