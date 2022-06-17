https://arabic.sputniknews.com/20220617/الصين-تستعيد-أكثر-من-نصف-أراضيها-المتصحرة-1063759844.html
الصين تستعيد أكثر من نصف أراضيها المتصحرة
الصين تستعيد أكثر من نصف أراضيها المتصحرة
أعلنت هيئة الغابات في الصين، أن بكين استعادت أكثر من نصف أراضيها المتصحرة التي يمكن التحكم فيها خلال العقد الماضي، وخطت خطوات كبيرة في مكافحة ومعالجة التصحر. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:42+0000
2022-06-17T09:42+0000
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الصين
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وحسب وكالة "تشاينا ديلي"، قالت الإدارة الوطنية للغابات والمراعي، إنه تم استغلال 18.8 مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، كما تم إغلاق 1.77 مليون هكتار للحماية على مدى العقد الماضي.وأفاد مسؤول من الإدارة بأن مساحة الأراضي المتصحرة في الصين تقلصت بمقدار 4.33 مليون هكتار منذ عام 2012، مع تحسن كبير في البيئة في المناطق الرملية.وأوضح أن الصين أقامت 41 منطقة وطنية شاملة لمكافحة التصحر و128 متنزها صحراويا وطنيا على مدى السنوات العشر الماضية.وأشار إلى أن "الطقس الرملي والمغبر في البلاد انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ 5 سنوات الماضية، بنسبة 31% مقارنة مع الفترة بين 2006-2010".كما أكد أنه بصرف النظر عن معالجة التصحر، استفادت البلاد أيضًا بشكل كامل من الحرارة المتوفرة في المنطقة الرملية وموارد الأرض لتطوير الزراعة والسياحة والصناعات الأخرى ذات الصلة لتعزيز دخل السكان المحليين.
https://arabic.sputniknews.com/20210603/السور-الأخضر-العظيم-كيف-تحارب-الصين-ظاهرة-التصحر-1049146566.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار العالم الآن
الصين تستعيد أكثر من نصف أراضيها المتصحرة
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أعلنت هيئة الغابات في الصين، أن بكين استعادت أكثر من نصف أراضيها المتصحرة التي يمكن التحكم فيها خلال العقد الماضي، وخطت خطوات كبيرة في مكافحة ومعالجة التصحر.
وحسب وكالة "تشاينا ديلي"، قالت الإدارة الوطنية للغابات والمراعي، إنه تم استغلال 18.8 مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، كما تم إغلاق 1.77 مليون هكتار للحماية على مدى العقد الماضي.
وأفاد مسؤول من الإدارة بأن مساحة الأراضي المتصحرة في الصين
تقلصت بمقدار 4.33 مليون هكتار منذ عام 2012، مع تحسن كبير في البيئة في المناطق الرملية.
وأوضح أن الصين أقامت 41 منطقة وطنية شاملة لمكافحة التصحر و128 متنزها صحراويا وطنيا على مدى السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن "الطقس الرملي والمغبر في البلاد انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ 5 سنوات الماضية، بنسبة 31% مقارنة مع الفترة بين 2006-2010".
كما أكد أنه بصرف النظر عن معالجة التصحر
، استفادت البلاد أيضًا بشكل كامل من الحرارة المتوفرة في المنطقة الرملية وموارد الأرض لتطوير الزراعة والسياحة والصناعات الأخرى ذات الصلة لتعزيز دخل السكان المحليين.