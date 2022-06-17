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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-تغضب-أفريقيا-1063752682.html
العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا
العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا
بينما تتهم أوروبا وأمريكا روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم، تلقي البلدان الأفريقية العديدة المسؤولية على العقوبات الغربية، حسبما أفادت به صحيفة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:40+0000
2022-06-17T06:51+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن حجج روسيا التي تعلن استعدادها لتصدير الحبوب الغذائية تلقى تجاوبا واسعا في أفريقيا.وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسي السنغال وجمهورية جنوب أفريقيا يُرجعان سبب أزمة الغذاء إلى العقوبات الغربية. وذكرت نقلا عن رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن القيود المفروضة على البنوك جعلت استيراد القمح والأسمدة من روسيا مستحيلا.وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت قواتها عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة المتطرفين الذين يديرون نظام الحكم في أوكرانيا حاليًا.
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العالم

العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا

06:40 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 17.06.2022)
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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بينما تتهم أوروبا وأمريكا روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم، تلقي البلدان الأفريقية العديدة المسؤولية على العقوبات الغربية، حسبما أفادت به صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني زايتونغ" الألمانية.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن حجج روسيا التي تعلن استعدادها لتصدير الحبوب الغذائية تلقى تجاوبا واسعا في أفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسي السنغال وجمهورية جنوب أفريقيا يُرجعان سبب أزمة الغذاء إلى العقوبات الغربية. وذكرت نقلا عن رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن القيود المفروضة على البنوك جعلت استيراد القمح والأسمدة من روسيا مستحيلا.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت قواتها عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة المتطرفين الذين يديرون نظام الحكم في أوكرانيا حاليًا.
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