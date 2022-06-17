https://arabic.sputniknews.com/20220617/العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-تغضب-أفريقيا-1063752682.html
العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا
العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا
بينما تتهم أوروبا وأمريكا روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم، تلقي البلدان الأفريقية العديدة المسؤولية على العقوبات الغربية، حسبما أفادت به صحيفة... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T06:40+0000
2022-06-17T06:40+0000
2022-06-17T06:51+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن حجج روسيا التي تعلن استعدادها لتصدير الحبوب الغذائية تلقى تجاوبا واسعا في أفريقيا.وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسي السنغال وجمهورية جنوب أفريقيا يُرجعان سبب أزمة الغذاء إلى العقوبات الغربية. وذكرت نقلا عن رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن القيود المفروضة على البنوك جعلت استيراد القمح والأسمدة من روسيا مستحيلا.وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت قواتها عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة المتطرفين الذين يديرون نظام الحكم في أوكرانيا حاليًا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
العقوبات الغربية ضد روسيا تغضب أفريقيا
06:40 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
بينما تتهم أوروبا وأمريكا روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء في العالم، تلقي البلدان الأفريقية العديدة المسؤولية على العقوبات الغربية، حسبما أفادت به صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني زايتونغ" الألمانية.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن حجج روسيا التي تعلن استعدادها لتصدير الحبوب الغذائية تلقى تجاوبا واسعا في أفريقيا.
وأشارت
الصحيفة إلى أن رئيسي السنغال وجمهورية جنوب أفريقيا يُرجعان سبب أزمة الغذاء إلى العقوبات الغربية. وذكرت نقلا عن رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن القيود المفروضة على البنوك جعلت استيراد القمح والأسمدة من روسيا مستحيلا.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا بعدما بدأت قواتها عملية تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة المتطرفين الذين يديرون نظام الحكم في أوكرانيا حاليًا.