https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكرملين-بوتين-يقدم-تحليلا-معمقا-للأحداث-الحالية-خلال-كلمته-في-المنتدى-الاقتصادي-في-سانت-بطرسبورغ-1063760995.html
الكرملين: بوتين يقدم تحليلا معمقا للأحداث الحالية خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ
الكرملين: بوتين يقدم تحليلا معمقا للأحداث الحالية خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ
قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقدم تحليلا متعمقا لأسباب الأحداث الحالية في الجلسة العامة لمنتدى سان... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:46+0000
2022-06-17T09:46+0000
2022-06-17T09:52+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وأضاف بيسكوف: "سيقدم الرئيس بالتأكيد تحليلا متعمقا لأسباب ما حدث وما يحدث. وبالطبع، سيتحدث عن كيفية سير الأمور معنا، وكيفية سير الأمور معهم، وكيف يرى التطور المستقبلي لهذا الوضع".وأشار إلى أنه ستكون هناك أيضا مناقشة حية في إطار الجلسة العامة، وتابع: "سيكون هناك خطاب لرئيسنا، وخطاب لرؤساء كازاخستان ومصر والصين في المنتدى".وختم: "بعد ذلك ستكون هناك مناقشة حية، ستديرها زميلتنا مارغريتا سيمونيان. لذلك، كل هذا يعد بأن يكون حدثا مثيرا للاهتمام وذا مغزى".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الإمارات-ستكون-ضيفة-شرف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-عام-2023-1063741994.html
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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الكرملين: بوتين يقدم تحليلا معمقا للأحداث الحالية خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ
09:46 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقدم تحليلا متعمقا لأسباب الأحداث الحالية في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأضاف بيسكوف: "سيقدم الرئيس بالتأكيد تحليلا متعمقا لأسباب ما حدث وما يحدث. وبالطبع، سيتحدث عن كيفية سير الأمور معنا، وكيفية سير الأمور معهم، وكيف يرى التطور المستقبلي لهذا الوضع".
وأشار إلى أنه ستكون هناك أيضا مناقشة حية في إطار الجلسة العامة، وتابع: "سيكون هناك خطاب لرئيسنا، وخطاب لرؤساء كازاخستان ومصر والصين في المنتدى".
وختم: "بعد ذلك ستكون هناك مناقشة حية، ستديرها زميلتنا مارغريتا سيمونيان. لذلك، كل هذا يعد بأن يكون حدثا مثيرا للاهتمام وذا مغزى".