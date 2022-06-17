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https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكرملين-يبقي-الخيارات-مفتوحة-أمام-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1063793478.html
الكرملين يبقي الخيارات "مفتوحة" أمام المفاوضات مع أوكرانيا
الكرملين يبقي الخيارات "مفتوحة" أمام المفاوضات مع أوكرانيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "لا يمكن استبعادها أبدا"، ولا يوجد حتى الآن أي تقدم من جانب... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T19:06+0000
2022-06-17T19:06+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تقدم في عملية التفاوض وما إذا كان من الممكن استئناف المفاوضات: "لا يمكن أبدا استبعاد المفاوضات، لكن لا يوجد تقدم حتى الآن".وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام، عن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الذي شارك في المفاوضات مع أوكرانيا، إشارته إلى ورود أنباء تفيد بإمكانية استئناف الحوار في المستقبل القريب.وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير/شباط الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو، كما عقد الوفدان في نهاية مارس/آذار، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني، إلا أن موسكو أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجاً بناء وترد على المقترحات الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-مؤلمة-في-دونباس-ومنطقة-خاركيف-1063612804.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين يبقي الخيارات "مفتوحة" أمام المفاوضات مع أوكرانيا

19:06 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "لا يمكن استبعادها أبدا"، ولا يوجد حتى الآن أي تقدم من جانب كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تقدم في عملية التفاوض وما إذا كان من الممكن استئناف المفاوضات: "لا يمكن أبدا استبعاد المفاوضات، لكن لا يوجد تقدم حتى الآن".

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام، عن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الذي شارك في المفاوضات مع أوكرانيا، إشارته إلى ورود أنباء تفيد بإمكانية استئناف الحوار في المستقبل القريب.
وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير/شباط الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو، كما عقد الوفدان في نهاية مارس/آذار، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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ومنذ ذلك الحين لم تُعقد أي جولات تفاوضية بين الجانبين الروسي والأوكراني، إلا أن موسكو أكدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجاً بناء وترد على المقترحات الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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