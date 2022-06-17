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https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكرملين-يعلن-تأجيل-كلمة-بوتين-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-لمدة-ساعة-بسبب-الهجمات-الإلكترونية-1063764697.html
الكرملين يعلن تأجيل كلمة بوتين في منتدى سان بطرسبورغ لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية
الكرملين يعلن تأجيل كلمة بوتين في منتدى سان بطرسبورغ لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تأجيل خطابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:57+0000
2022-06-17T11:12+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن خطاب الرئيس الروسي سيبدأ في تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينتش).وقال بيسكوف: "منذ يوم أمس، بدأت هجمات الكترونية ضخمة جدا على نظام الاعتماد للمنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ".وأضاف: "تم تعطيل قاعدة بيانات في نظام الاعتماد ونظام القبول، يعمل المتخصصون على حل المشكلة، وهي قابلة للإصلاح، وسنصلح كل شيء، لكن الأمر يستغرق وقتا".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكرملين-بوتين-يقدم-تحليلا-معمقا-للأحداث-الحالية-خلال-كلمته-في-المنتدى-الاقتصادي-في-سانت-بطرسبورغ-1063760995.html
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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الكرملين يعلن تأجيل كلمة بوتين في منتدى سان بطرسبورغ لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية

10:57 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . the Roscongress Foundationمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . the Roscongress Foundation
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تأجيل خطابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن خطاب الرئيس الروسي سيبدأ في تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (12:00 بتوقيت غرينتش).
وقال بيسكوف: "منذ يوم أمس، بدأت هجمات الكترونية ضخمة جدا على نظام الاعتماد للمنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ".
وأضاف: "تم تعطيل قاعدة بيانات في نظام الاعتماد ونظام القبول، يعمل المتخصصون على حل المشكلة، وهي قابلة للإصلاح، وسنصلح كل شيء، لكن الأمر يستغرق وقتا".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة ما بين 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية الروسية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
الكرملين: بوتين يقدم تحليلا معمقا للأحداث الحالية خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ
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