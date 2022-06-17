عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-في-عملية-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1063754298.html
الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة.. فيديو
الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة.. فيديو
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في عملية اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:19+0000
2022-06-17T07:27+0000
أخبار العالم العربي
شيرين أبو عاقلة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172505_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_53d51af61add61a9de9bb7579441623d.jpg
ونشرت قناة "الجزيرة" صباح اليوم الجمعة في تحقيق لها صورة للرصاصة التي اغتيلت بها أبو عاقلة، موضحة أن تلك الرصاصة المستخدمة في عملية الاغتيال من النوع الخارق للدروع، وهو ما استندت إليه من خلال آراء خبراء عسكريين.وأكدت أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين أبو عاقلة، وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مشيرة إلى أن تلك الرصاصة من عيار 5.65 ملم، خرجت من بندقية من طراز M4، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي.وكانت صحيفة هاآرتس العبرية قد ذكرت، أمس الخميس، أن قرار عدم محاكمة عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا حيال الاعتداء على الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن قرار الامتناع عن محاكمة أي عنصر من قوات الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا بشأن جنازة أبو عاقلة، وبأن الشرطة كان بإمكانها تجنب استخدام الهراوات أثناء الجنازة نفسها، في وقت أشاروا إلى أوجه قصور من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين بشأن تلك الجنازة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، قد بحثا، الأربعاء الماضي، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة، مؤكدة أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بينيت-ولابيد-يناقشان-التحقيق-العسكري-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-قبيل-زيارة-بايدن-1063673581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062172505_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0c05931abf36ca75b3bcc3166905a3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, شيرين أبو عاقلة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة.. فيديو

07:19 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 17.06.2022)
© AFP 2022 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في عملية اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
ونشرت قناة "الجزيرة" صباح اليوم الجمعة في تحقيق لها صورة للرصاصة التي اغتيلت بها أبو عاقلة، موضحة أن تلك الرصاصة المستخدمة في عملية الاغتيال من النوع الخارق للدروع، وهو ما استندت إليه من خلال آراء خبراء عسكريين.
وأكدت أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين أبو عاقلة، وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مشيرة إلى أن تلك الرصاصة من عيار 5.65 ملم، خرجت من بندقية من طراز M4، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وكانت صحيفة هاآرتس العبرية قد ذكرت، أمس الخميس، أن قرار عدم محاكمة عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا حيال الاعتداء على الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن قرار الامتناع عن محاكمة أي عنصر من قوات الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا بشأن جنازة أبو عاقلة، وبأن الشرطة كان بإمكانها تجنب استخدام الهراوات أثناء الجنازة نفسها، في وقت أشاروا إلى أوجه قصور من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين بشأن تلك الجنازة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، قد بحثا، الأربعاء الماضي، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
بينيت ولابيد يناقشان التحقيق العسكري في مقتل شيرين أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن
15 يونيو, 19:10 GMT
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة، مؤكدة أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.
ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала