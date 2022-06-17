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الكويت توجه تحذيرا لمواطنيها المسافرين يوم 20 يونيو عبر مطار بروكسل
الكويت توجه تحذيرا لمواطنيها المسافرين يوم 20 يونيو عبر مطار بروكسل
وجهت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها، المسافرين بتاريخ 20 يونيو/ حزيران الجاري، عبر مطار بروكسل الدولي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:44+0000
2022-06-17T16:44+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقالت السفارة: "يرجى التواجد قبل الوقت المقرر للإقلاع، وذلك لإنهاء إجراءات السفر بوقت كاف، الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتأكد من حالة الرحلة".وشددت السفارة على مواطنيها بضرورة الإلتزام بتعليمات شركات الطيران الناقلة والتواصل معها في حالة إلغاء الرحلة لإعادة جدولتها، بسبب المعلومات الصادرة من وسائل الإعلام البلجيكية، بشأن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا، وإعلان شركة الطيران البلجيكية عن إلغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب إضراب العاملين في المطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الكويت-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-بسبب-تغريدات-تدعم-المثلية-1063016254.html
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أخبار الكويت اليوم

الكويت توجه تحذيرا لمواطنيها المسافرين يوم 20 يونيو عبر مطار بروكسل

16:44 GMT 17.06.2022
© AFP 2022مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022
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وجهت سفارة دولة الكويت لدى بلجيكا، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها، المسافرين بتاريخ 20 يونيو/ حزيران الجاري، عبر مطار بروكسل الدولي.
وقالت السفارة: "يرجى التواجد قبل الوقت المقرر للإقلاع، وذلك لإنهاء إجراءات السفر بوقت كاف، الاتصال على شركة الطيران الناقلة والتأكد من حالة الرحلة".
المثلية الجنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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وشددت السفارة على مواطنيها بضرورة الإلتزام بتعليمات شركات الطيران الناقلة والتواصل معها في حالة إلغاء الرحلة لإعادة جدولتها، بسبب المعلومات الصادرة من وسائل الإعلام البلجيكية، بشأن إضراب العاملين في قطاعات النقل العام في بلجيكا، وإعلان شركة الطيران البلجيكية عن إلغاء نصف رحلاتها من مطار بروكسل الدولي بسبب إضراب العاملين في المطار.
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