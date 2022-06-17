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https://arabic.sputniknews.com/20220617/المؤبد-لعضو-في-داعش-خطط-لتفيذ-هجمات-إرهابية-بالقرب-من-الكرملين--1063759957.html
السجن المؤبد لعضو في "داعش" خطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين
السجن المؤبد لعضو في "داعش" خطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين
قضت محكمة روسية بالسجن مدى الحياة في حق عضو في "داعش" خطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين وأقسام تنفيذ القانون في العاصمة موسكو. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:34+0000
2022-06-17T09:42+0000
روسيا
تنظيم داعش الإرهابي
هجمات إرهابية
الكرملين
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ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد قضت محكمة المنطقة الغربية العسكرية الثانية على تاج الدين نزاروف بالسجن مدى الحياة لمحاولته تنظيم هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين ومباني وكالات إنفاذ القانون الروسية في موسكو.وأصدر القاضي حكمه الذي يتضمن عقوبة "السجن المؤبد" بحق المتهم.هذا و يقضي نزاروف أول 8 سنوات في السجن. كما فرضت عليه المحكمة غرامة قدرها 1.5 مليون روبل.واتهم نزاروف بارتكاب 23 جريمة إرهابية من 2014 إلى 2020.وبحسب المحققين، فقد سافر إلى سوريا عام 2014، حيث أخذ الاسم المستعار أبو أسامة نركي وانضم إلى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). بدأ في تسجيل خطب ومقاطع فيديو على موقع يوتيوب، روج فيها لـ "محاربة الكفرة".
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روسيا, تنظيم داعش الإرهابي, هجمات إرهابية, الكرملين

السجن المؤبد لعضو في "داعش" خطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين

09:34 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 17.06.2022)
© Fotolia / WavebreakMediaMicroمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
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قضت محكمة روسية بالسجن مدى الحياة في حق عضو في "داعش" خطط لتنفيذ هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين وأقسام تنفيذ القانون في العاصمة موسكو.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد قضت محكمة المنطقة الغربية العسكرية الثانية على تاج الدين نزاروف بالسجن مدى الحياة لمحاولته تنظيم هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين ومباني وكالات إنفاذ القانون الروسية في موسكو.
وأصدر القاضي حكمه الذي يتضمن عقوبة "السجن المؤبد" بحق المتهم.
هذا و يقضي نزاروف أول 8 سنوات في السجن. كما فرضت عليه المحكمة غرامة قدرها 1.5 مليون روبل.
واتهم نزاروف بارتكاب 23 جريمة إرهابية من 2014 إلى 2020.
وبحسب المحققين، فقد سافر إلى سوريا عام 2014، حيث أخذ الاسم المستعار أبو أسامة نركي وانضم إلى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). بدأ في تسجيل خطب ومقاطع فيديو على موقع يوتيوب، روج فيها لـ "محاربة الكفرة".
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