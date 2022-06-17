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المالية التونسية توافق رسميا على تمويل مشروع مترو صفاقس
المالية التونسية توافق رسميا على تمويل مشروع مترو صفاقس
وافقت وزارة المالية التونسية، اليوم الجمعة، بشكل رسمي على تقديم التمويل اللازم لمشروع مترو صفاقس. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:43+0000
2022-06-17T12:43+0000
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ونقلت قناة "نسمة" عن شركة المترو الخفيف بصفاقس بيانا أعلنت فيه، أن وزارة المالية وافقت رسميا على تمويل المشروع في صيغة الشراكة عام- خاص.يذكر أن نهاية شهر مايو/ أيار الماضي شهدت استحداث الجزائر وتونس صندوق استثمار مشترك من أجل تمويل المؤسسات المصغرة.وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان عقب استقبال الوزير الجزائري، نسيم ضيافات، لنظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي: "تم عقد جلسة عمل بهدف تباحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون التي تجمع الجزائر وتونس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي".وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مشروع استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات المصغرة بين البلدين، كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي مشترك، سيسمح بتنفيذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسسات المصغرة والمتعلقة أساسا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين من خلال مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ونشاطات اقتصادية في مجال المقاولاتية".
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المالية التونسية توافق رسميا على تمويل مشروع مترو صفاقس

12:43 GMT 17.06.2022
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عرض قطار مترو أنفاق بملصقات إعلانية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو، روسيا 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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وافقت وزارة المالية التونسية، اليوم الجمعة، بشكل رسمي على تقديم التمويل اللازم لمشروع مترو صفاقس.
ونقلت قناة "نسمة" عن شركة المترو الخفيف بصفاقس بيانا أعلنت فيه، أن وزارة المالية وافقت رسميا على تمويل المشروع في صيغة الشراكة عام- خاص.

ووصفت الشركة موافقة المالية بأنه "أهم خطوة في اتجاه تجسيم المشروع"، مشيرة إلى أنها تتزامن مع اهتمام دولي متزايد بتمويل وإنجاز المشروع، وتابعت "الخطوة القادمة إعداد واستكمال ونشر طلب العروض الدولي".

يذكر أن نهاية شهر مايو/ أيار الماضي شهدت استحداث الجزائر وتونس صندوق استثمار مشترك من أجل تمويل المؤسسات المصغرة.
وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بيان عقب استقبال الوزير الجزائري، نسيم ضيافات، لنظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي: "تم عقد جلسة عمل بهدف تباحث سبل تنفيذ مذكرة التفاهم والتعاون التي تجمع الجزائر وتونس في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تونس شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مشروع استحداث صندوق استثمار مشترك لتمويل المؤسسات المصغرة بين البلدين، كما تم الاتفاق على برنامج عمل سنوي مشترك، سيسمح بتنفيذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسسات المصغرة والمتعلقة أساسا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين من خلال مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات ونشاطات اقتصادية في مجال المقاولاتية".
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