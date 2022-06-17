https://arabic.sputniknews.com/20220617/المصابون-بهذين-المرضين-أكثر-عرضة-للإصابة-بـألزهايمر-بمقدار-الضعف-1063794539.html
المصابون بهذين المرضين أكثر عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر" بمقدار الضعف
المصابون بهذين المرضين أكثر عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر" بمقدار الضعف
كشفت دراسات أن الأشخاص المصابين بنوعين من الأمراض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض "ألزهايمر" بمقدار الضعف. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T19:48+0000
2022-06-17T19:48+0000
2022-06-17T19:48+0000
الصحة
منوعات
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وتوصل الباحثون في دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بما في ذلك ألزهايمر بمقدار الضعف، وفق "express".قال العلماء إن تعزيز أنماط الحياة الصحية في وقت مبكر من الحياة قد يقلل بشكل كبير من المخاطر.يرتبط مرض السكري من النوع 2، وهو الشكل المرتبط بالسمنة، أيضا بتصلب الشرايين وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية.قالت أبيغيل دوف، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "بحثت القليل من الدراسات كيفية تأثر خطر الإصابة بالخرف من خلال الإصابة بأكثر من واحد من هذه الأمراض في وقت واحد، وهذا ما أردنا فحصه".تستند النتائج إلى 2500 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في السويد تم تتبعهم لمدة 12 عاما.قالت السيدة دوف: "في دراستنا، كانت مجموعات السكري /أمراض القلب والسكري/ أمراض القلب/ السكتة الدماغية هي الأكثر ضررا للوظيفة الإدراكية".وأضافت: "يجب أن نركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالفعل في منتصف العمر".ويعتبر مرض ألزهايمر، هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، وهو مصطلح شامل لعدد من الحالات التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات، التي تتعارض في النهاية مع استقلالية الشخص وقدرته على العمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/خبراء-يكشفون-عن-ظاهرة-شائعة-تدل-على-إصابتك-بالزهايمر-1054836322.html
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الصحة, منوعات
المصابون بهذين المرضين أكثر عرضة للإصابة بـ"ألزهايمر" بمقدار الضعف
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كشفت دراسات أن الأشخاص المصابين بنوعين من الأمراض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض "ألزهايمر" بمقدار الضعف.
وتوصل الباحثون في دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بما في ذلك ألزهايمر بمقدار الضعف، وفق "express
".
قال العلماء إن تعزيز أنماط الحياة الصحية في وقت مبكر من الحياة قد يقلل بشكل كبير من المخاطر.
يرتبط مرض السكري من النوع 2
، وهو الشكل المرتبط بالسمنة، أيضا بتصلب الشرايين وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية.
قالت أبيغيل دوف، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "بحثت القليل من الدراسات كيفية تأثر خطر الإصابة بالخرف من خلال الإصابة بأكثر من واحد من هذه الأمراض في وقت واحد، وهذا ما أردنا فحصه".
تستند النتائج إلى 2500 شخص ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما في السويد تم تتبعهم لمدة 12 عاما.
قالت السيدة دوف: "في دراستنا، كانت مجموعات السكري /أمراض القلب والسكري/ أمراض القلب/ السكتة الدماغية هي الأكثر ضررا للوظيفة الإدراكية".
وأضافت: "يجب أن نركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالفعل في منتصف العمر".
ويعتبر مرض ألزهايمر
، هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف، وهو مصطلح شامل لعدد من الحالات التي تنطوي على تغييرات في الذاكرة والتفكير واتخاذ القرارات، التي تتعارض في النهاية مع استقلالية الشخص وقدرته على العمل.