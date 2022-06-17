https://arabic.sputniknews.com/20220617/الولايات-المتحدة-تقرر-زيادة-إنفاقها-العسكري-بـ45-مليار-دولار-1063785680.html
الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار
الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار
أفادت صحيفة "ميليتاري تايمز" الأمريكية بأن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للخدمات العسكرية أقرت تخصيص 45 مليار دولار في إطار مشروع قانون الإنفاق على الميزانية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:55+0000
2022-06-17T15:55+0000
2022-06-17T16:00+0000
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وحسب الصحيفة فإن إجمالي الإنفاقات العسكرية سيشكل 847 مليار دولار بحلول عام 2023، موضحة أن القرار سيشمل زيادة مبالغ العسكريين وموظفي القوات المسلحة بمقدار 4.6 في المائة، وشراء العتاد العسكري بجميع أشكاله، إضافة إلى إرسال المعدات الدفاعية إلى أوكرانيا.وذكرت الصحيفة أنه سيدرج في الميزانية أيضا استئناف مشروع تطوير الصاروخ النووي الجوي الذي أوصت إدارة جو بايدن بإلغائه، بما يضمن مواصلة تشغيل 12 سفينة حربية كان من المقرر فصلها عن القوات البحرية الأمريكية.في الإطار، كان اللواء المتقاعد مدير مركز الدفاع القومي الأمريكي، توماس شبير، صرّح بأن الجيش الأمريكي يشهد نقصا حادا في التمويل مما يلحق الأضرار القاسية كافة مجالات القوة العسكرية للبلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار
15:55 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "ميليتاري تايمز" الأمريكية بأن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للخدمات العسكرية أقرت تخصيص 45 مليار دولار في إطار مشروع قانون الإنفاق على الميزانية العسكرية.
وحسب الصحيفة فإن إجمالي الإنفاقات العسكرية سيشكل 847 مليار دولار بحلول عام 2023، موضحة أن القرار سيشمل زيادة مبالغ العسكريين وموظفي القوات المسلحة بمقدار 4.6 في المائة، وشراء العتاد العسكري بجميع أشكاله، إضافة إلى إرسال المعدات الدفاعية إلى أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أنه سيدرج في الميزانية أيضا استئناف مشروع تطوير الصاروخ النووي الجوي الذي أوصت إدارة جو بايدن بإلغائه، بما يضمن مواصلة تشغيل 12 سفينة حربية كان من المقرر فصلها عن القوات البحرية الأمريكية.
في الإطار، كان اللواء المتقاعد مدير مركز الدفاع القومي الأمريكي، توماس شبير، صرّح بأن الجيش الأمريكي يشهد نقصا حادا في التمويل مما يلحق الأضرار القاسية كافة مجالات القوة العسكرية للبلاد.